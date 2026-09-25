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Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık sürecinden çekilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki seçim için kendi adaylığını bir kez daha net şekilde ortaya koydu. Erbakan, başka bir isim lehine yeniden çekilmenin siyasi ve mantıki açıdan uygun olmayacağını söyledi.

  • Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmek istediğini açıkladı.
  • Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile imzalanan mutabakat doğrultusunda adaylıktan çekildiğini hatırlattı.
  • Erbakan, bir seçim daha herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmenin siyasi ve mantıki olarak uygun olmayacağını ifade etti.

Geçen seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine adaylıktan çekilen Fatih Erbakan, yeni seçim için tavrını açıkladı. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmek istediğini belirtti.

"FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR DİYEBİLİR MİYİZ?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz mesela biz kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi. 

2023 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Adaylık kararının gerekçesini anlatan Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki süreci hatırlattı. Erbakan, "Evet, bunu söylüyoruz. Çünkü biz daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde imzalarımızı, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken imzaları toplama sürecindeyken adaylıktan çekilmiştik, o günkü şartlar doğrultusunda ve AK Parti ile imzaladığımız işte mutabakat doğrultusunda." dedi.

"BİR SEÇİM DAHA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİZ UYGUN OLMAZ"

KRT'de konuşan Fatih Erbakan, bu kez aynı yolu izlemeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal."

Kaynak: Haberler.com
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