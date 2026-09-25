Haberler

Evden kaçtı, peşinden geldi! Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer merdivende öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evden kaçtı, peşinden geldi! Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer merdivende öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 37 yaşındaki O.Ç., evde tartıştığı eşi Ayfer Çakmak'a av tüfeğiyle ateş etti. Tartışmanın ardından evden kaçmaya çalışan 32 yaşındaki Çakmak, merdivende vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Eşinden kaçmaya çalışan Ayfer Çakmak, yaşadığı binanın merdivenlerinde av tüfeğiyle vuruldu. Sağlık ekipleri 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayet şüphelisi eşi gözaltına alındı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 840'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 37 yaşındaki O.Ç. ile 32 yaşındaki eşi Ayfer Çakmak arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa süre içerisinde büyüdü. Bunun üzerine Ayfer Çakmak evden çıkarak uzaklaşmaya çalıştı.

MERDİVENDE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Ayfer Çakmak'ın evden çıkmasının ardından O.Ç. de peşinden gitti. Çakmak binanın merdivenlerindeyken O.Ç., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaştı.

AYFER ÇAKMAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayfer Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bina ve çevresinde inceleme yaptı. Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 32 yaşındaki Çakmak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayet şüphelisi O.Ç.'yi yakaladı. 37 yaşındaki O.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ayrıca olay yerindeki delilleri incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Kars'ta bozayı arı kovanını devirip balı yedi! Ziyafet anları güvenlik kamerasında

Arı kovanını açık büfeye çevirdi! Gece yaşananlar kamerada
Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi

UEFA, Guendouzi'nin cezasında değişikliğe gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Fransa maçı öncesi mesaj

Montella'dan Fransa maçı öncesi net mesaj
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Polonya'dan tedirgin eden Rusya uyarısı: Bu yıl büyük bir şey hazırlıyorlar

Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Başından vurulup ölümden dönmüştü! Son halini paylaştı
Konya'da 741 obruk kayda geçti! Yaklaşık yarısı 100 yıl önce oluşmuş, sayı 2010'dan sonra hızla arttı

Tarlalarda dev çukurlar! 2010'dan sonra sayıları hızla arttı
Manchester City'nin başı büyük dertte

İşte şimdi başları büyük belada