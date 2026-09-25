Evden kaçtı, peşinden geldi! Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer merdivende öldürüldü

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Eşinden kaçmaya çalışan Ayfer Çakmak, yaşadığı binanın merdivenlerinde av tüfeğiyle vuruldu. Sağlık ekipleri 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayet şüphelisi eşi gözaltına alındı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 840'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 37 yaşındaki O.Ç. ile 32 yaşındaki eşi Ayfer Çakmak arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa süre içerisinde büyüdü. Bunun üzerine Ayfer Çakmak evden çıkarak uzaklaşmaya çalıştı.

MERDİVENDE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Ayfer Çakmak'ın evden çıkmasının ardından O.Ç. de peşinden gitti. Çakmak binanın merdivenlerindeyken O.Ç., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaştı.

AYFER ÇAKMAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayfer Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bina ve çevresinde inceleme yaptı. Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 32 yaşındaki Çakmak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayet şüphelisi O.Ç.'yi yakaladı. 37 yaşındaki O.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ayrıca olay yerindeki delilleri incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı