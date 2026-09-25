Haberler

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemenin ardından dikkat çeken kararlar aldı. Kurul, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, aralarında iki aracı kurumun da yer aldığı toplam 13 kişi ve kuruma 2 yıl işlem yasağı getirdi. Ayrıca adı geçen 5 kişinin tüm lisansları yasak süresince iptal edildi.

  • SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
  • SPK, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
  • SPK, incelemede adı geçen 5 kişinin tüm lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

SPK'den Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin peş peşe kararlar geldi. Kurul, suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali olmak üzere üç ayrı adım attı.

11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik'in pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurulun aldığı kararla birlikte Özata Denizcilik paylarındaki işlemler nedeniyle başlatılan süreç yeni bir aşamaya geçti.

13 KİŞİ VE KURUMA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK'nin Özata Denizcilik incelemesinin ardından aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. Kurul, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu toplam 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Böylece inceleme kapsamında bazı kişi ve kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerine yönelik önemli bir tedbir devreye alındı. İşlem yasağının süresi SPK tarafından 2 yıl olarak belirlendi.

5 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Kurulun kararları arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de lisanslara ilişkin oldu. SPK, incelemede adı geçen 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 489 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıibrahimhantas:

şimdi SPK sütten çıkmış ak kaşık mı onu merakla bekliyorum bunlar olurken bu arkadaşlar nerdeydi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer D:

isimlerini neden açıklamıyorsunuz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Spk ne olacak? Ona ceza olmayacak mı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahimhantas:

şuan SPK yı süpermen modeline aldılar bu işi onlar çözmüş gibi asıl olay bu işin neresindeler

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGokay Ergul:

Bugüne kadar uyuyan SPK BDDK Merkez Bankası borsa İstanbul yani bürokratların akıbeti ne olacak acaba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahimhantas:

kaç gündür masal anlatıyorlar SPK ile ilğili kimseden çıt yok bunlar yol vermese bu kişiler bu işi ya pa mazzz

yanıt1
yanıt0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü

Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın

AK Partili eski vekilden, Özel ve Kılıçdaroğlu'na ortak aday tavsiyesi
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?

İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak

İran barış için adımı attı: ABD'ye 7 günlük şartlı teklif
İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat

Bu nasıl korku! Başkente uzanan yolları metal dikenlerle çevirdiler
Irak Başbakanı, Türkiye, Ürdün ve Suriye hattındaki enerji koridoru için çalışıyor

Irak lideri BM kürsüsünde duyurdu! Yeni rota Türkiye
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı

Girne'deki gemi faciasında kahreden gelişme
Manchester City'nin başı büyük dertte

İşte şimdi başları büyük belada