Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın

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Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ilıcalı, siyasi partilerin ortak hareket ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını desteklemesi gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE İTTİFAKI KURULMALI"

AK Parti'de geçmişte milletvekilliği yapan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye İttifakı kurulmalı. Bütün siyasi partiler birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek vermeli." ifadelerini kullandı. TYT Türk'te konuşan Ilıcalı, iktidar ve muhalefet partilerinin seçimde Erdoğan'ın adaylığı konusunda ortak bir tutum almasını önerdi.

MUHALEFETE "ADAY ÇIKARMAYIN" MESAJI

Ilıcalı'nın açıklamasındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise Erdoğan'ın karşısına başka bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması ihtimaline ilişkin sözleri oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu partilere aday çıkarmama tavsiyesinde bulunan Ilıcalı, "Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok." dedi.

Kaynak: Haberler.com