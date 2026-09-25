Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü adamı sokak ortasında kurşunladı

Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü adamı sokak ortasında kurşunladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi'de Abdullah K., eşiyle telefonda görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Abdullah K., 44 yaşındaki Ömer Ş.'yi sırtından ve bacaklarından vurdu. Hayati tehlikesi süren yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
- Sultangazi'de Abdullah K., eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş. ile çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek onu sırtından ve bacaklarından ağır yaraladı.
- Hastanede tedavisi süren Ömer Ş.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olaydan kısa süre sonra kaçmaya çalışan şüpheli Abdullah K., mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş. ile karşılaşan Abdullah K., çıkan tartışmanın ardından silahına sarıldı. Kurşunların hedefi olan Ömer Ş. ağır yaralanırken, şüphelinin kaçışı kısa sürdü.
SOKAKTA KARŞILAŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Ömer Ş. ile aynı yaştaki Abdullah K. caddede karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Abdullah K., yanında bulunan tabancayı çıkararak Ömer Ş.'ye art arda ateş etti.
SIRTINDAN VE BACAKLARINDAN VURULDU
Tabancadan çıkan kurşunlar Ömer Ş.'nin sırtına ve bacaklarına isabet etti. Ağır yaralanan 44 yaşındaki adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Ömer Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hastanede tedavisi devam eden Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri ise silahlı saldırının ardından olay yerinde inceleme yaptı ve saldırının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
KAÇARKEN BEKÇİLERE YAKALANDI
Ömer Ş.'yi vurduktan sonra bölgeden uzaklaşmaya çalışan Abdullah K.'nin kaçışı uzun sürmedi. Çevrede görev yapan mahalle bekçileri, şüpheli Abdullah K.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.