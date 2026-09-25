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Sultangazi TEM'de arızalanan midibüsü kadın trafik polisi sürücülerle itti

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Sultangazi TEM'de arızalanan midibüsü kadın trafik polisi sürücülerle itti
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Sultangazi TEM Otoyolu'nda arızalanan midibüs, trafiği kapatmaması için kadın trafik polisi ve diğer sürücüler tarafından emniyet şeridine itildi. Kadın polisin tek başına itmeye başladığı aracı gören sürücüler yardım etti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda kadın trafik polisi, arızalanan midibüsün şoförüne yardım etti. Polis, trafiğe engel olmasını istemediği aracı yoldan geçen diğer sürücülerle beraber yol kenarına itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki midibüs arızalandı. Bu sırada bölgede olan kadın trafik polisi arızalanan aracı trafik yoğunluğu oluşmaması için tek başına itmeye başladı. Durumu farkeden diğer sürücüler araçlarından inerek kadın polise yardım etti. Arızalanan midibüsün emniyet şeridine alınmasının ardından trafik yeniden açıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Arızalanan midibüsü tek başına iten kadın trafik polisi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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