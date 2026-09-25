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İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı

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İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
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İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar yaşandı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi iki kız çocuğu, ellerinde çantalarıyla okuldan eve dönerken eli bıçaklı şüpheli bir şahıs tarafından adım adım takip edildi. Durumu fark eden ve dehşete düşen küçük çocuklar, çareyi yol üstündeki bir bakkala sığınmakta buldu.

  • İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde okul çıkışı iki ilkokul öğrencisi kız çocuğu, elinde bıçak bulunan bir kişi tarafından takip edildi.
  • Çocuklar yakındaki bir bakkal dükkanına sığınarak kurtuldu; şüpheli esnafı görünce koşarak kaçtı.
  • Emniyet güçleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Zeytinburnu’nda okul çıkışı evlerine dönmeye çalışan ilkokul öğrencisi iki kız çocuğu, ellerinde çantalarıyla yürürken eli bıçaklı bir şahıs tarafından adım adım takip edildi. Durumu fark ederek dehşete düşen küçük çocuklar, çareyi yakındaki bir bakkala sığınmakta buldu. Esnafı gören şüpheli ise hızla kaçarak izini kaybettirdi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KORKUDAN BAKKALA SIĞINDI

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan iki ilkokul öğrencisi kız çocuğu, kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarından şüpheli bir kişinin geldiğini fark etti. Şahsın elinde bıçak olduğunu gören ve büyük panik yaşayan küçük çocuklar, çığlık çığlığa yol üstündeki bir bakkal dükkanına koşarak sığındı.

ESNAFI GÖRÜNCE HIZLA KAÇTI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan korku dolu anlarda, ellerinde çantalarıyla koşan ilkokul öğrencilerinin hızla dükkana girmesinden sonra şüphelinin takibini bir süre daha sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Eli bıçaklı saldırgan çevredeki esnafı ve vatandaşları fark edip, yakalanacağını anlayınca sokak boyunca koşarak gözden kayboldu.

Mahallede büyük tedirginliğe yol açan olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, ilkokul öğrencilerini hedef alan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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