Bilecik'te Vali Şefik Aygöl İçin Veda Programı Düzenlendi

Bilecik'te Vali Şefik Aygöl İçin Veda Programı Düzenlendi
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Bilecik'te, Tunceli Valiliği'ne atanan Vali Şefik Aygöl için düzenlenen veda programında, Aygöl Bilecik'te görev sürecini değerlendirdi ve kendisine fahri hemşehrilik beratı vermek isteyen belediyelere, 'Ben gerçek hemşehrisiyim' dedi.

Bilecik'te, Tunceli Valiliği görevine atanan Vali Şefik Aygöl için veda programı düzenlendi.

Valilik bahçesindeki program öncesi Aygöl, makamında il protokolüyle görüştü. Aygöl, daha sonra bahçede vatandaşlarla bir araya geldi.

Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Bilecik'teki görevi süresince zaman zaman ailesini ihmal etse de kenti ihmal etmediğini söyledi.

Bilecik Belediyesi ile pek çok ilçe belediyesinin kendisine fahri hemşehrilik beratı vermek istediğini anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Onlara şunu ifade ediyorum, makamımı düşürmeyin lütfen. Ben, bu ilin fahri değil gerçek hemşehrisiyim. Gerçekten ecdat topraklarına hizmet etmek büyük bir şeref. Son 1 haftadır bir Bileciklinin bana olumsuz bir şey söylemesini bekledim. Ben de buna dayanarak kızıp gideyim, bunu istedim. Bir insan çıkmaz mı olumsuz bir şey söyleyen?"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Aygöl'ün Tunceli'deki görevini başarıyla yerine getireceğinden şüphe duymadıklarını dile getirdi.

Vali Aygöl'ün kente büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Subaşı, "Bu süreçte hiçbir ayrım yapmadı. Tam bir devlet adamı olarak ona her zaman, her şeyi danıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onunla görev yaptığım süre boyunca ondan çok şey öğrendik, tecrübelerinden çok faydalandık." dedi.

Aygöl'ün konuşmasının ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Baro Başkanı Halime Kahraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı ile Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar da katılımcılara hitap etti.

Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından dua edilmesiyle devam eden organizasyon, Aygöl'ün vatandaşlarla helalleşmesi ve Bilecik Motosiklet Derneği üyelerinin de yer aldığı konvoyla il sınırına kadar uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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