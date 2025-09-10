Haberler

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı
Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşının rezidans dairesinde ölü bulundu. Olaydan sonra güvenlik görevlisine "Kız arkadaşım rahatsızlandı" deyip kaçan şüpheli, Bursa'da yakalanarak "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Öte yandan, evde yapılan aramalarda kokain ele geçirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Eylül Cumartesi yaşanan olayda Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh (20), akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

"KIZ ARKADAŞIM RAHATSIZLANDI" DEYİP KAÇTI

İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu. Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

BURSA'DA YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.'nın Bursa'ya gittiği belirlendi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bu tip adamlarla düşüp kalkan kadinlarin guvenliginden devlet sorumlu olmaz, muz cumhuriyeti diyen zihniyetini siegulasin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bu da araba benziyor. Burada aziyorlar, sanki hollanda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
