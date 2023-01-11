Bekir Bozdağ'dan infaz düzenlemesi açıklaması: Şu anda böyle bir çalışma yok

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaklaşan seçim öncesi bir infaz düzenlemesinin olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Bozdağ, "Şu anda böyle bir çalışma yok. Öngörümüz koronavirüs iznini uzatmak değil." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile 2022 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

"ÖNGÖRÜMÜZ KORONA İZNİNİ UZATMAK DEĞİL"

Görüşmede, mayıs ya da haziran aylarında yapılması planlanan seçimler öncesinde herhangi bir infaz düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı da gündeme geldi. Bozdağ bu konu hakkında, "Herhangi bir infaz düzenlemesi çalışması yok. Öngörümüz koronavirüs iznini uzatmak değil." ifadelerini kullandı.

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