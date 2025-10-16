Başkentte İnşaat Çalışması Sırasında Bina Kayması Gerçekleşti

Haberler

Mamak'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, komşu 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi. Bina sakinleri inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

Başkentte bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişikteki 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi.

Mamak İlçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, bitişikte bulunan 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı.

Belediye ekipleri, binanın otopark kısmına şerit çekerek giriş çıkışları kapattı.

Çevresinde çatlaklar oluşan binada yaşayan vatandaşlar ise evlerine girmeye çekiniyor.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı binanın sakinleri, inşaat çalışmasının kendi binalarına zarar verdiğini ve bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor.

Bina sakini Buket Nayır, "Misafirim vardı bizleri arayıp buranın kaydığını söylediler. Bizler de kaydığını gördük. Bir hamleyle evden çıktık. Arabalarımızı inanın zor kurtardık. Bu sorunu 4 aydır yaşıyoruz. Önce yolumuz, şimdi de burası kaydı." dedi.

Tuncay Gür ise "Böyle bir durumda dünyanın neresinde olursanız olun iş durur. Çalışmaya devam ediyorlar. İşi de durdurmuyorlar. Orada güvenlik tedbirlerine uymadan devam ediliyor. Bu apartman çökse bu kadar kişinin ölümünden kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

Temeli kazılan binanın müteahhidi Semih Kırşan ise korkulacak bir durum olmadığını ileri sürerek, "Bu zamana kadar mimari projemizde fore kazık yoktu. Hafriyatı almaya başlayıp ufak tefek çökmeler olduğunu görünce belediyeyle ortak bir karar aldık. Fore kazıklarımızı çaktık. Şu an korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel

