Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

"UÇAKLA 20.32'DE İRTİBAT KESİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah olay yerine giderek kaza yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Yerlikaya, gazetecilere açıklama yaptı. Yerlikaya, "Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu, 5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir.

UÇAĞIN ENKAZINA SAAT 22.00'DE ULAŞILDI

112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

EKİPLER BÖLGEDE

Bölgede koordinasyon merkezi kurulduğunu belirten Yerlikaya, "Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dâhil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

UÇAĞIN KARA KUTUSU VE SES KAYIT CİHAZI BULUNDU

Jetin enkazının büyük bir alana yayıldığını ifade eden Yerlikaya, "Enkaz alanı yaklaşık 3 km karelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, Saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya Ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya Hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

YAŞAR GÜLER TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Al-Haddad ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Hayatını kaybedenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Gribel'in de bulunduğu öğrenildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de kaza nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı paylaştı. Ardından Libya Birlik Hükümeti ülkede 3 günlük milli yas ilan etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.