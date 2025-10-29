Bakan Kurum: Sındırgı'daki yapıları teker teker tarıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Sındırgı'daki yapıları teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledi arkadaşlarımız ve 80'i konut, 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik" dedi.

Bakan Murat Kurum, Hatay'da İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, Kocaeli Gebze'de yıkılan binada hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyip, enkaz altındakilerden de bir an önce iyi haberler almayı temenni ettiklerini söyledi. Kurum, "AFAD'ımız, valiliğimiz, tüm ekiplerimiz arama-kurtarma faaliyetlerini canhıraş biçimde yürütmektedir" dedi.

'HIZLA GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz gün Sındırgı'da yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sındırgı'da bir önceki deprem nedeniyle ağır hasarlı tespit ettiğimiz, hızlıca tespit edip boşalttığımız 3 bina yıkıldı. Çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Şimdi tüm Sındırgı'daki yapıları teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledi arkadaşlarımız ve 80'i konut, 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gerekeni yapacağız. Halihazırda ilk deprem sonrasında biliyorsunuz Sındırgı'da 1 ay sonrasında temelini attığımız 531 konutun yapımı süratle devam ediyoruz. İnşallah tüm bu afet konutlarımız, sosyal konutlarımız, kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yuvalarımızı afete dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

303 BİN METREKARELİK ALANDA SAHİL PROJESİ

Bakan Kurum, Aralık 2024'te İskenderun'da bulunduklarını ve sahil projesine başlanırken Türkiye'nin en güzel sahil düzenlemesinin burada yapılacağının sözünü verdiklerini hatırlattı. Kurum, "Bugün 29 Ekim ve aradan sadece 10 ay geçti. Biz bu sürede sözümüzü tutmak için, tamı tamına 303 bin metrekarelik alanı Akdeniz'e, mavi vatanımıza yaraşır biçimde bir mücevher gibi işledik. Bu muhteşem güzelliğe erişmek için arkadaşlarımız, TOKİ başkanlığımız, yüklenici firmamız, belediyemiz özenle çalıştık. Ulaştırma Bakanlığımız, depremde oluşan o 80 santimetrelik çökmeyi giderdiler ve biz de hemen akabinde bayrağı devraldık. Burada vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İskenderun Sahilimizi karış karış inceledik. Projemizi süratle hazırladık ve nihayetinde bu eşsiz güzelliği İskenderun'umuza armağan ettik. Sahilimizi asrın felaketi sonrası yeniden doğan Hatay'ımızın hamdolsun simgesi haline getirdik. Simgesi diyorum çünkü açılışını yaptığımız proje sadece bir park veya dinlenme alanı değil, dahası Hatay'ın yeniden dirilişidir. Küllerinden doğan o Anka kuşu misali yeniden doğuşunun timsalidir. Bu projemizin her bir taşında, her bir ağacında Hataylı kardeşlerimizin fikirleri, hayalleri, emekleri var. Siz bize burada mavi yeşile doysun dediniz biz proje alanımızın yüzde 50'den fazlasını yeşil alana ayırdık. Siz bize 'Her yer bir bahçe gibi olsun' dediniz, biz de mis kokusunu içine çektiğimiz nar ve turunç bahçeleri yaptık. Siz 'Park sorunu olmasın' dediniz, biz de burada planlı otopark hizmetiyle size stressiz bir şekilde konforlu, çocuklarınızla ailelerinizle vakit geçirebileceğiniz restoran ve kafe alanlarında nezih bir hizmet alacağınız ortamı oluşturduk. Parktaki hizmetlerimiz bunlarla bitmiyor. Burada yürüyüş ve bisiklet yollarında da gençlerimiz, çocuklarımız keyifle dolaşacaklar. Burada basketbol ve futbol sahalarında dilediğiniz gibi sporunuzu yapacaksınız. Çocuklarımız buradaki oyun alanında, parklarda inşallah neşeyle koşacak. Tüm bu aktivitelerinizi yaparken, gün doğumu ve gün batımı için özel hazırladığımız platformlarda Akdeniz'in güzelliğini izleyeceksiniz" dedi.

DEPREM KONUTLARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "6 Şubat'ta millet olarak yüzyılın en büyük imtihanından geçtik. Asrın felaketini yaşadık ama 7 cihana da bu milletin yıkılmayacağını hep birlikte gösterdik. Devlet, millet o gün 6 Şubat sabahı el ele verdik ve asrın felaketini hep birlikte asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Şu an biz burada konuşurken, saatte 23, günde 550 konut bitiriliyor, teslim ediliyor. Şu an deprem bölgesinde 200 bin işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşimiz, gece gündüz demeden, 7 gün, 24 saat alın teri döküyor. İşte bu eşsiz gayretin sonucunda bugün itibarıyla söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'inden fazlasını tamamladık. Bugün itibarıyla her 3 depremzede kardeşimizden 2'si artık yeni yuvasındadır, yeni hayatına başlamıştır. Hatay'ımızda da 87 bin konutumuzu ve iş yerimizi tamamladık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda şehrimizde yine 66 bin üzerinde konut ve iş yerini, köy evini, ilçe ilçe, belde belde, muhtarlarımızla vatandaşlarımızla birlikte inşaat sürecini yürütüyoruz. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Asrın felaketini Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne yaraşır bir diriliş destanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 350 bininci konutumuzu da teslim edeceğiz ve yıl sonuna kadar da 153 bini Hatay'da olmak üzere 453 bin evimizin anahtarını da burada, Atatürk Caddesi'nde büyük bir coşku ve heyecanla aralık ayı sonu itibarıyla teslim edeceğiz. Böylece 11 ilimizde huzurla, güvenle mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız."

'HATAY'I SİYASET İÇİN KULLANDILAR'

Hatay hem milletin gönlünde hem de devletin yüreğinde en müstesna yere sahip olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle dedi: "Çünkü Hatay'ımız asrın felaketindeki sabrın, asrın dayanışmasındaki inancın adıdır. Bu aziz şehri tarihine, ruhuna, kimliğine yaraşır biçimde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da sadece binalar yapmıyoruz, tarihi diriltiyor, burada hep birlikte hafızayı ihya ediyoruz. Uzun çarşımızı, tarihi meclis binamızı, Habibi Neccar Camimizi, Kurtuluş Caddesi'ni, yine Hatay'ın kalbini, ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Çok kararlıyız, çok azimliyiz, Hatay'ın geleceğini siz kıymetli Hataylı kardeşlerimizle omuz omuza vererek, hep birlikte yeniden kuracağız ama biz bu işleri yaparken, burada gece gündüz çalışırken yapılanları görüyorsunuz değil mi? Hatay yeniden ayağa kalktıkça, o eski güzel günlerine döndükçe kimler rahatsız oluyor, sesleri nasıl çıkıyor? Neden rahatsızlar ben size söyleyeyim. Hiçbir zaman gerçek dertleri Hatay olmadı. Hiçbir zaman Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasıyla gerçekten ilgilenmediler. Hataylı kardeşlerimizi samimi bir şekilde düşünmediler. Sadece siyaset için kullandılar. Şimdi de ellerinden bu siyaset malzemesini aldığımız için panikteler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eğer niyetleri gerçekten Hatay olsaydı, benim güzel Hataylı kardeşim olsaydı, bir ucundan da emin olun kendileri tutardı. Bir çivi çaktılar mı? Bir yaraya merhem oldular mı? Şunu açıkça belirteyim, ne yaparlarsa yapsınlar, biz Atatürk Caddesi'nde yıl sonu milletimizle birlikte, Hataylı kardeşlerimizle birlikte, burada yaşayan her bir Hataylı ile orada konutlarımızı teslim edeceğiz. Bizim motivasyonumuzu asla kıramayacaklar, bizi yolumuzdan asla döndüremeyecekler. Biz onlara aldırış etmeyeceğiz. Kim ne derse desin, biz Hatay'ın her bir hanesinin derdini dert bilecek, 11 ilimizi 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi, Anadolu karanfili gibi yeniden ayağa kaldıracağız. Birileri slogan üretip, sözü tüketirken biz yepyeni projelerle vatandaşımızın hayatını güzelleştirmeye devam ediyoruz."

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Yapılacak sosyal konut projesini aktaran Bakan Kurum, "Dünyada bu kadar sıkıntı, ekonomik kriz varken, böylesi büyük sorunlar varken Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği sosyal konut projesiyle bir kez daha gösterdik. Neyi gösterdik? Büyük ve güçlü devletimizi gösterdik. İşte yüzyılın konut projesiyle, devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza yine 500 bin sosyal konut olarak uzattık. İnşallah bu hamleyle Türkiye'nin 4 bir yanında konut arzını artırıyoruz ve vatandaşımızın o artık ev sahibi olmayı hayal ettiği süreci gerçeğe dönüştürüyoruz. Evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yüzyılın konut projesini başlatıyoruz. Emin olun dünyada başka bir ülkenin başaramayacağı bu proje sadece konut değil, sosyal devlet anlayışının da zirvesidir. Elbette bu proje asrın inşa seferberliğinden anlının akıyla çıkan aziz milletimizin Hataylı ve tüm depremdeki depremzede kardeşlerimizin dirayetinin meyvesidir. İşte bu devlet 2 yıl gibi kısa bir sürede 453 bin konutu bitirmiş, alının akıyla yıl sonuna teslim edecektir. Buradaki tecrübeyi ve inancı yüzyılın konut projemiz aktaracağız ve bu projemizde de evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için, buradaki kiracı depremzede kardeşlerimizin ev sahibi olması için Hatay'da da gerçekten çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan 13 bin 300 konut ayırdık. Bu sayede yaklaşık 50 bin Hataylı kardeşlerimize daha dokunacağız. Evi olmayan vatandaşlarımıza yine sağlam, güvenli evlerini vereceğiz. Deprem sonrası memleketine dönmek isteyen, Hatay dışında yaşayan ama Hataylı olan kardeşlerimize de burada kolaylık sağlayacağız" dedi. Konuşmanın ardından sahil projesinin açılış kurdelesi kesildi.