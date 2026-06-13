Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Giovanni Reyna'nın 90+8. dakikada attığı gol geceye damga vurdu. Şık vuruş futbolseverlerden tam not aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, etkili performans sergilediği mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.
REYNA'DAN ŞAHANE GOL
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. 90+8. dakikada sahneye çıkan Giovanni Reyna, attığı şık golle maçın skorunu belirledi. ABD'li futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, tribünleri ayağa kaldırırken futbolseverlerden de büyük alkış aldı.
İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI
Reyna'nın golü kısa sürede karşılaşmanın önüne geçti. ABD'li yıldızın klas vuruşu, Dünya Kupası'nın ilk haftasında öne çıkan goller arasındaki yerini aldı. Futbolseverler, genç oyuncunun golünü turnuvanın en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdi.
GÖZLER D GRUBU'NDA
Bu sonuçla ABD, D Grubu'na üç puanla başlarken, Paraguay ilk maçından puansız ayrıldı. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta alınan sonuçlar, ilerleyen maçlar öncesinde heyecanı artırdı.