Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde bir süredir devam eden liderlik ve yönetim çatışması, Meclis grubunda hukuki ve siyasi bir krize dönüştü. Parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekilliği görevleri resmen sona erdi. İki ismin görevlerinin düştüğü bilgisi, TBMM'nin resmi internet sitesindeki grup yönetimi sayfasında da yer aldı. Grup yönetimindeki bu kritik boşalma, parti içindeki tarafları Meclis’teki ipleri eline almak adına yeni bir satranç tahtasına davet etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATAMA HAMLESİ: MASADA 4 İSİM VAR

Grup yönetiminde koltukların boşalmasıyla birlikte hareket geçen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, boşalan bu yerlere atama usulüyle yeni isimler belirleme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu ekibinin, belirleyeceği iki ismi doğrudan Meclis Başkanlığı’na grup başkanvekili olarak bildirebileceği iddia ediliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, Grup Başkanvekilliği koltukları için Genel Merkez'de herhangi bir idari görevi bulunmayan milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel ve İnan Akgün Alp'in isimleri güçlü bir şekilde geçiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİM HAMLESİ GELEBİLİR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ve ekibinin atama hamlesine karşılık, Özgür Özel cephesinin de Meclis’teki ağırlığını korumak adına tüzük ve yönetmelik duvarını öne süreceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in, Meclis grubunu acil olarak kapalı toplantıya çağırarak Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine doğrudan "Grup Başkanvekilliği seçimi" yaptırabileceği belirtiliyor. CHP'nin grup içyönetmeliği kurallarına göre; Grup Başkanvekilliğinde herhangi bir nedenle boşalma yaşanması durumunda, basına kapalı gerçekleştirilen Grup Genel Kurulu toplantısında demokratik seçim yapılması zorunluluğu bulunuyor.

SALI GÜNÜ KÜRSÜYE ÇIKMANIN ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK

İçtüzük uyarınca, kapalı grupta yeni seçilen Grup Başkanvekili, yerine seçildiği ismin kalan görev süresini tamamlamak üzere koltuğa oturuyor. Bu seçimin gerçekleştirilmesi durumunda, Meclis grubundaki kontrolü ve ipleri elinde tutmaya devam edecek olan Özgür Özel’in, Salı günkü kritik grup toplantısında da kürsüye çıkarak konuşma yapabilmesinin önünde hiçbir hukuki engel kalmayacak.

YENİ DİSİPLİN SEVKLERİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan, genel merkez koridorlarında konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu cephesinin, Özel’in bu hamlesini boşa çıkarmak adına Meclis grubundaki muhalif isimlere yönelik yeni disiplin sevklerini de acilen gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com