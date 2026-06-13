Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti bundan böyle münferiden "Taraf", müştereken "Taraflar" olarak anılacaklar. Ayrıca, iki ülke arasındaki özel ilişkileri, ikili ilişkileri geliştirme çabalarını ve mütekabiliyet ilkesine uygun olarak iki ülke vatandaşlarının hareketlilik sürecini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı arzularını göz önünde bulundurarak 12 maddede anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre maddeler şöyle:

Madde 1: Bu Anlaşmada atıfta bulunulan pasaportlar aşağıdaki gibidir: 1. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli diplomatik veya hususi pasaportlar, sadece Türk vatandaşları için. 2. Suudi Arabistan Krallığı'nda geçerli diplomatik veya hususi pasaportlar, sadece Suudi vatandaşları için.

Madde 2: 1. Madde 1'de belirtilen geçerli pasaport hamili Taraf Devletlerin vatandaşları, her yüz seksen (180) günlük süre içinde doksan (90) günü aşmayan bir süre için diğer Tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacaklardır.

2. İşbu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, "geçerli pasaport", Tarafların ülkesine giriş sırasında en az altı ay geçerliliği olan pasaport anlamına gelir.

Madde 3:

1. Madde 1'de belirtilen pasaportların hamili Taraf Devletlerin vatandaşları, işbu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen süreyi aşan sürekli ikamet veya çoklu ikametleri için vize başvurusunda bulunur.

2. Bu Anlaşmanın 2. maddesi hükümlerine göre, Taraf Devletlerin vatandaşları, ev sahibi ülkenin kanun ve yönetmeliklerine uygun olmadıkça, kaldıkları süre boyunca herhangi bir işle uğraşamazlar.

3. Her bir Tarafın ülkesinde çalışma, öğrenim, araştırma, eğitim, aile birleşimi gibi ziyaret amaçlarını düzenleyen meşruhatlı vizeler, Taraflarım ulusal mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 4:

1. Tarafların 1. maddede belirtilen geçerli pasaport hamili vatandaşları, uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş sınır kapılarını kullanarak diğer Tarafın ülkesine girebilir, ülkesinden çıkabilir ve transit geçebilir.

2. Taraf Devletlerin vatandaşları, 2. madde hükümlerine uygun olarak, diğer Tarafın ülkesinde yürürlükte olan ulusal yasalara riayet edecekler, ayrıca kalışları süresince diğer Tarafın ülkesinde yerleşik düzenlemelere ve adetlere uygun davranacaklardır.

Madde 5:

İşbu Anlaşmanın 2. maddesinin hükümleri, Hac veya Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan Krallığı'na gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmaz ve bu kişiler, bu amaçlar için özel olarak verilen bir vize alırlar.

Madde 6:

Taraflar, resmi ziyaret için gelen vatandaşlarının Taraflardan birinin ülkesine varışlarından önce diplomatik kanallar vasıtasıyla aralarında eşgüdüm sağlarlar.

Madde 7:

1. Tarafların yetkili makamları, bu Anlaşmanın imzalanmasından sonra en geç otuz (30) gün içinde, diplomatik kanallar aracılığıyla, 1. maddede belirtilen geçerli pasaport örneklerini teati ederler.

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen pasaportlarınım yeni veya değiştirilmiş hallerinin örneklerini, tedavüle giriş tarihinden itibaren iki (2) ay içinde diplomatik kanallar vasıtasıyla teati ederler. Taraflardan her biri, diğer Tarafa bu tür pasaportların düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin koşulları bildirir.

3. Her bir Tarafın 1. maddede belirtilen geçerli pasaportlara sahip vatandaşları, diğer Tarafın ülkesinde bulundukları sırada geçerli pasaportlarının kaybolması veya hasar görmesi durumunda, vatandaşı oldukları ülkenin diplomatik misyonu veya konsolosluğu tarafından verilen yeni geçerli pasaportlar veya seyahat belgelerine dayanarak bu Tarafın ülkesinden çıkış yaparlar.

4. Her bir Tarafın, hastalık veya doğal afet gibi istisnai durumlar nedeniyle bu Anlaşmanın 2. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen süre içinde diğer Tarafın ülkesinden çıkış yapamayacak durumdaki ve bu tür durumlara ilişkin belge veya diğer güvenilir kanıtlara sahip 1. maddede belirtilen türden geçerli pasaport hamili vatandaşları, vatandaşı oldukları veya daimi ikamet ettikleri ülkeye dönmek için gereken uygun bir süre boyunca diğer Tarafın ülkesinde kalış sürelerinin uzatılması izni için ilgili makamlara başvurabilirler.

Madde 8:

Taraflar, işbu Anlaşma uyarımca aralarında teati edilen bilgi ve belgelerin münhasıran kendilerine atfedilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlarlar. Bu tür bilgi ve belgeler, ilgili Tarafın yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmaz.

Madde 9:

Taraflardan her biri, doğal afetler, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı gibi nedenlerle işbu Anlaşmanın uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir. Böyle bir askıya alma durumu, diğer Tarafa diplomatik kanallardan yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal yürürlüğe girer. İşbu Anlaşmanın uygulanması Taraflar arasında yazılı bildirim yoluyla yeniden tesis edilebilir.

Madde 10:

İşbu Anlaşma, Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, 12. maddenin birinci fıkrasında belirtilen aynı hukuki usule göre yürürlüğe girer.

Madde 11:

Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığı diplomatik kanallar veya müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözerler. Taraflar arasındaki hiçbir uyuşmazlık çözüm için herhangi bir mahkemeye, makama veya başka bir kuruluşa sunulmaz.

Madde 12:

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak bildirirler. Anlaşma, son bildirimin alındığı tarihten otuz gün sonra yürürlüğe girer.

2. İşbu Anlaşma, beş yıllık bir süre ile yürürlükte kalır ve Taraflardan biri, diğer Tarafa, Anlaşmayı sona erdirme veya yenilememe niyetini yürürlük süresi dolmadan en az altı ay önce yazılı olarak bildirmediği sürece, beşer yıllık süreler için kendiliğinden yenilenir.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, aşağıda imzası bulunanlar, kendi Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Ankara'da 06 Mayıs 2026 tarihinde, Hicri 19/11/1447 tarihine karşılık gelecek şekilde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması durumunda İngilizce metin esas alınır. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı