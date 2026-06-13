Haberler

A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü başladı. ABD'nin performansı futbolseverlerin dikkatini çekerken, gözler grubun ilerleyen maçlarına çevrildi. Karşılaşmayı değerlendiren birçok taraftar, ABD'nin turnuvaya güçlü bir giriş yaptığını belirtirken, A Milli Takım'ın grup maçlarında özellikle bu rakibe karşı çok iyi hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

  • ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yendi.
  • ABD'nin gollerini Bobadilla (kendi kalesine), Balogun (2) ve Reyna attı; Paraguay'ın golü Mauricio'dan geldi.
  • Maçta yeni bir kural uygulandı: VAR incelemesiyle Tim Ream'ın sarı kartı iptal edildi, Miguel Almiron sarı kart gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. ABD'nin ortaya koyduğu futbol, Türk taraftarların da dikkatini çekti.

ABD'DEN FARKLI GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD, D Grubu'ndaki ilk maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran ABD, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. ABD'nin gollerini Bobadilla (kendi kalesine), Balogun (2) ve Reyna kaydetti. Paraguay'ın tek golü ise Mauricio'dan geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA YENİ KURAL DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmada Dünya Kupası'nın yeni uygulamalarından biri de dikkat çekti. Paraguay'ın kazandığı serbest vuruş öncesinde ABD'li Tim Ream sarı kart görürken, VAR incelemesinin ardından hakem Danny Makkelie kararını değiştirdi. Ream'ın sarı kartı iptal edilirken, kendini yere attığı gerekçesiyle Miguel Almiron sarı kartla cezalandırıldı.

GÖZLER A MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDA

Bu sonucun ardından ABD, turnuvaya 3 puanla başlarken Paraguay puansız kaldı. ABD bir sonraki maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise A Milli Takım'ın rakibi olacak.

TARAFTARLARI ENDİŞELENDİREN PERFORMANS

ABD'nin ortaya koyduğu futbol ve aldığı farklı galibiyet, futbolseverlerin dikkatini çekti. Karşılaşmayı değerlendiren birçok taraftar, ABD'nin turnuvaya güçlü bir giriş yaptığını belirtirken, A Milli Takım'ın grup maçlarında özellikle bu rakibe karşı çok iyi hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar

24 yıllık hasret bitiyor: Dev maç öncesi mesajı verdi
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi
Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Görüntüler Amazon'dan değil Türkiye'den
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...