Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne, baba ve dedenin gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Gürlek, silahın saldırganın eline nasıl geçtiğinin ve olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların araştırıldığını açıkladı.

2'Sİ AĞIR 11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binasının dışında öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana geldiğini belirtti. Gürlek, saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını açıklayarak yaralı öğrencilere acil şifa, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Gürlek'in açıklamasına göre olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuk ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, çocukların güvenliği konusunda hiçbir ihmal ve sorumsuzluğun görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeyi hatırlatan Gürlek, soruşturmanın bu yönüyle de sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda saldırganın anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi de gözaltına alındı. Böylece saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte gözaltındaki kişi sayısı 4'e yükseldi.

SİLAHIN ÇOCUĞUN ELİNE NASIL GEÇTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği ve silahın muhafaza koşulları araştırılıyor. Anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülüklerinin de soruşturmanın kapsamına alındığı belirtildi. Gürlek ayrıca, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da çok yönlü ve titizlikle araştırıldığını açıkladı.

“HİÇBİR İHMAL GÖZ ARDI EDİLMEYECEK”

Gürlek, çocukların güvenliğini tehdit eden olayın üzerine hukuk çerçevesinde gidileceğini ve sorumluluğu bulunanların tespit edileceğini belirtti. İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde hem adli sürecin hem de yaralı öğrencilerin durumunun takip edildiğini ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, yaşanan olayın eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden üzdüğünü belirterek saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri, sağlık görevlileri ve ilgili tüm devlet birimlerinin harekete geçtiğini bildirdi.

KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

MEB, okulun dışında meydana gelen olayın ardından sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini açıkladı. Gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Manisa'daki il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikata ilave olarak 3 Bakanlık müfettişinin daha görevlendirildiği belirtildi. Müfettişlerin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere derhal Manisa'ya gönderildiği ifade edildi.

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bakanlık, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin de sahada çalışmaya başladığını açıkladı. Ekiplerin, yaşanan olaydan etkilenenlere yönelik rehabilitasyon faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

MEB'in aldığı kararla İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bakanlık, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Açıklamanın sonunda hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dilenirken, yakınlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bakanlığın açıklamasında, “Olayın ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuz hâline geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Okul önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği ve yaralı öğrencilerin bulunduğu yönünde ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kaçan saldırgan, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganın genç ve elinde tüfekle olduğu görüldü. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırganın 9/C sınıfı öğrencisi A.S.Ç. olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırganın 9/C sınıfı öğrencisi H.O. olduğu belirlendi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda veli okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.