Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

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Suriye'de eylül ayı boyunca farklı bölgelerde bulunan mühimmat depolarında peş peşe meydana gelen patlamalar soru işaretlerini beraberinde getirdi. Son 22 günde 5 ayrı mühimmat deposunda yaşanan patlamalarda toplam 30 kişi hayatını kaybederken, olayların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şam yönetimi patlamalarla ilgili soruşturma yürütürken, sabotaj ihtimali de gündeme geldi.

22 GÜNDE 5 AYRI PATLAMA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre patlamalar; İdlib'in Binniş ve Sarmada bölgeleri, Deyrizor, Halep'in El-İys beldesi ve Şam'ın Dumeyr bölgesindeki mühimmat depolarında meydana geldi. Eylül ayı boyunca farklı tarihlerde gerçekleşen olayların ortak noktasının mühimmatların bulunduğu alanlar olması dikkat çekti.

İLK PATLAMA 1 EYLÜL'DE YAŞANDI

İlk patlama 1 Eylül 2026'da İdlib kırsalındaki Binniş beldesinin girişinde meydana geldi. Mühimmat yüklü bir araç ve buna bağlı depolama alanının infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İkinci patlama ise 9 Eylül'de İdlib'in kuzeyindeki Sarmada yakınlarında yaşandı. Savaş kalıntıları ve mühimmatların toplandığı geçici depoda meydana gelen şiddetli patlamada, Suriye Savunma Bakanlığına göre 14 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ağır yaralandı.

ŞAM'DAKİ MÜHİMMAT DEPOSU DA PATLADI

12 Eylül gecesi Şam'ın kuzeydoğusundaki Dumeyr bölgesinde imha edilmek üzere toplanan hurda ve hasarlı mühimmatların bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Yetkililer olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

DEYRİZOR'DA 11 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Patlamaların dördüncüsü 18 Eylül'de Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un batısında bulunan Ayyaşe beldesinde meydana geldi. Buradaki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 11 asker hayatını kaybetti.

SON PATLAMA HALEP'TE

Son olay ise 21 Eylül'de Halep'in güneyindeki El-İys beldesi yakınlarında yaşandı. Ordunun denetimindeki mühimmat deposunda art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Beş farklı noktada peş peşe meydana gelen ve toplam 30 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şam yönetiminin olaylarla ilgili soruşturması sürerken, patlamaların kısa aralıklarla meydana gelmesi sabotaj ihtimalinin de gündeme gelmesine neden oldu. Ancak bu ihtimali doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA