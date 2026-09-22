Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

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Oğuzhan Koç, 2019 yılından bu yana Levent'te oturduğu dairenin kira bedeli nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

EV SAHİBİ 350 BİN TL İSTEDİ

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açarak 2024 yılında aylık kira bedelinin 350 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.

Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını ancak talep edilen bedelin evin mevcut kira koşullarına uygun olmadığını savundu.

MAHKEME YENİ KİRAYI BELİRLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Oğuzhan Koç'un ödeyeceği yeni kira bedeli belli oldu. Mahkeme, Koç'un ev sahibine aylık 324 bin TL kira ödemesine hükmetti. Böylece şarkıcının 85 bin TL olan kirası 324 bin TL'ye yükseldi.

Kaynak: Haberler.com