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Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

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Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba
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Oğuzhan Koç, 2019'dan beri oturduğu Levent'teki evinin kirası nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Mahkeme, 85 bin TL olan kira bedelini 324 bin TL'ye çıkardı.

Oğuzhan Koç, 2019 yılından bu yana Levent'te oturduğu dairenin kira bedeli nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

EV SAHİBİ 350 BİN TL İSTEDİ

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açarak 2024 yılında aylık kira bedelinin 350 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.

Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını ancak talep edilen bedelin evin mevcut kira koşullarına uygun olmadığını savundu.

MAHKEME YENİ KİRAYI BELİRLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Oğuzhan Koç'un ödeyeceği yeni kira bedeli belli oldu. Mahkeme, Koç'un ev sahibine aylık 324 bin TL kira ödemesine hükmetti. Böylece şarkıcının 85 bin TL olan kirası 324 bin TL'ye yükseldi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Ülke ekonomisinin battığının resmi açıklaması budur işte bir daire kirası 385 bin TL olarak Mahkeme karar veriyor

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yabancılar verebilirdi eskiden bu paraları sadece. Şimdi yabancılar bu rakamı ödeyemiyor. Türkler artık bazı ülkelerde buradaki kaancıyla 2 ay 3 ay keyif yapıyor

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Haber YorumlarıOmer Sadik:

Bedavaya oturmak yok Oğuzhan efendi Levent orası

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insanlar ihtiyaçları için harcama yapabilir fakat rakamlar makul olursa makbuldur meteberdir bir şeye ederinden fazlasını veren alan gerek kamuda gerek özelde israftır haramdır. adama minübüse bin demiyorum milletin parasıyla audiyle mersedesle geziyorlar lüks şatafat içindeler beytül mala halel getiriyorlar. böyle insanlardan memlekete hayır gelirmi?

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Haber Yorumlarıbademmehmet58:

saçma sapan haber ne gazaniyor bu zıbık ya

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Haber Yorumlarımurat toprak:

385 bin kira verecekse kredi ceksin 20 milyonluk bir ev alsa anca kredisi o kadar tutar

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Aylık mı yıllık mı?

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