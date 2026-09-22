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Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

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Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu Haber Videosunu İzle
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahla ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, saldırganın 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla açılan ateş sonucu 8 kişi yaralandı.
  • Saldırının ardından kaçan şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

8 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre olaydan 8 kişinin etkilendiği öğrenildi. Yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği belli oldu. Silahla ateş açan kişinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. H.O., olayın ardından kısa süre içerisinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Sorumsuz, dur bilmeyen özgür çocuk yetiştiriyor herkes, elinde telefon tiktokta gezinen beyinsiz bir nesil, bunlar daha başlangıç, aile kavramı, örf ve afetlerimiz yıkıldı.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAbdullah:

Gençliğin hayallerini, umutlarını çaldılar. Yarınları için umudu olmayan, hayal kuramayan gençlik denizdeki başıboş mayın gibidir. Okulsuz toplumun ayak sesleri.....

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıAdem Yazlık:

15 yaşında şimdi arkadan serbest mi kalacak

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sabah 8:00 de polisler uykudadırlar heralde..

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Haber YorumlarıHüseyin U:

Onlar görevde iken sen genelde uyuyor oluyorsun...Gerçi ismini bile yazma kabiliyeti olmayan birine ne anlatmaya çalışıyosam bende

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

herkes işini düzgün yapsa bu sorunlar olmaz zaten....

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Haber Yorumlarıdonem34erdem:

yeter artık çocuk bile yapsa bu eylemi idam edilsin , oyun mu sanıyorlar insan öldürmeyi bu kadar basit mi? Adalet şaşmaz inşallah

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