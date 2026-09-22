Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

8 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre olaydan 8 kişinin etkilendiği öğrenildi. Yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği belli oldu. Silahla ateş açan kişinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. H.O., olayın ardından kısa süre içerisinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.