Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli." dedi.

Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Müslüman ülkeler olarak özgüvenli davranılması gerektiğini belirterek dayatılan "hegemonik" söyleme meydan okunması çağrısı yapan Fidan, "Son olarak Türkiye'nin görüşü, yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı ve kalıcı bir barışın garantörleri olarak hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Fidan, bu mekanizmanın Filistin'in merkezinde olduğu barış, güvenlik ve istikrar kuşağı oluşturma potansiyeli olduğuna işaret ederek "Bu, İstanbul'daki 7. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde mutabakata vardığımız ve BM Genel Kurulu kararlarında da kabul ettiğimiz Filistinlilere sağlanacak uluslararası korumayla da uyumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kısır döngüyü kırmak zorundayız"

İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğinin altını çizen Fidan, "İsrail'in zulmettiği, bizlerden ağır eleştiri aldığı ve başka bir gaddarlık yaparak dünyaya bunu unutturduğu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Onlar bu modele alışkın." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar, cesur kararlar almalı ve kararlılıkla onları kademeli şekilde uygulamalı."

Fidan, toplantı bildirisine "İşgalci güç İsrail'in insanlığa karşı suçlarını durdurmak için bütün üye ülkeleri, uygulanabilir ve etkili diplomatik, legal ve zorlayıcı tedbirleri almaya teşvik eder." paragrafının eklenmesini teklif etti.

(Sürecek)