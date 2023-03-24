Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp cansız bedenini parçalara ayırarak buzdolabına koydu

İstanbul Bahçelievler'de Rıza Beler, 40 yaşındaki Özbekistanlı uyruklu Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Kestiği parçaları daha sonra parça parça çöpe atmak amacıyla çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koyan Beler, gözaltına alındı. İfadesinde Beler, Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğunu ve öldürmeyi planladığı için evine taş koyduğunu söyledi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede Rıza Beler, uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı.

TAŞLA ÖLDÜRÜP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

GÖZALTINA ALINDI

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI İÇİN EVİNE TAŞ KOYMUŞ

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı.

ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAK İÇİN ÇÖP TORBALARINA KOYMUŞ

Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

SAHUR YAPAN KOMŞULARI SESLERİ DUYDU

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" İfadelerini kullandı.

"ELİNİ TUTARDI"

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Bizde çok olduk" dedi.