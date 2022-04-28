Bahçeli: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 dakikalık grup toplantısı konuşmasının çok sert olduğunu söyleyerek, "Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye'de helalleşme ile başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle buluştuğu iftar programında soruları yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'deki grup toplantısında 12 dakikalık konuşmasına ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu Bey benim okul arkadaşımdır. Aynı okulda yetişmişizdir. Okulumuzdan da iki ayrı genel başkan çıkmıştır sosyal demokrat çizgide. Birisi Aydın Güven Gürkan Bey'dir, ikincisi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu siyasi hayata girdiği zaman meşhur Gandi'ye benzetilen bir üslupla 'yumuşak güç' diye tabir edilen, onunla başladı. Onu yaparken hitabeti de güzeldir. Eğer 3 cümleyi tekrar tekrar aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Bu bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok" dedi.

Bahçeli, dokunulmazlıklarla ilgili "Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. Ama TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli. Genel Kurula mutlaka göndermeli. Bunlardan kimin dokunulmazlığının kaldırılmasının ön elemesi yapıldıktan sonra genel kurul karar vermeli. Birisi kalkmış gitmiş. Niye kaçıyor? Kaçmadan önce bunları alabilirsiniz. Terörle ilgili taviz olmaması lazım" diye konuştu.