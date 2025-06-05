CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
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CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alındı.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP'li 5 belediye başkanı ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyordu.

Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tutuklanarak cezaevine gönderilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alındıkları ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındıAvcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara.

2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındıBüyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün.

3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındıGaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe.

4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındıCeyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar.

5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındıSeyhan Belediye Başkanı Oya Tekin.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

bütün ak Parti belediyelerinde hiçbir yolsuzluk yok hepiniz temizsiniz öyle mi ilk seçimde defolup gideceksiniz

Yorum Beğen391
Yorum Beğenme133
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Cumhuriyet Hırsızlar Partisi…Kurucusu da dahil tek bildikleri şey ÇALMAK…

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme334
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Haber YorumlarıSefs:

KAYYUMLAR MEMLEKETİ OLDU,GELDE BU MEMLEKETE YERLİ VE YABANCİ YATİRİM YAPSİN..

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

şimdi cehape tayfası hemen başlar iftira suç. belediye başkanı şahıstır kişidir korkmayın belediye de seçtiğiniz çalışanlarda görevinde biri gider biri gelir umarım gelen de çalmaz

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme186
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Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

belediye kurumu ortadan kaldırılmalı valilik denetiminde bu hizmetler yürütülmeli parayı basıp aday olup kazandıktan sonra verdiği parayı misliyle almasından iyidir benim teklifim belediye meclis üye adayı olabilmek için 5 milyon vereni biliyorum

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme41
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