Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Gıda Mühendisleri Bir Kez Daha Ankara'daydı.

Atama bekleyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri bugün bir kez daha Ankara’da taleplerini dile getirdi. Kızıyla beraber Çorum’dan geldiğini söyleyen ziraat mühendisi Zeynep Şen 2009 yılından bu yana atama beklediğini söyledi. Deprem bölgesi Gaziantep'ten gelen gıda mühendisi İrem Saçak ise, Tarım Bakanı Vahit Kirişci’nin atama taleplerine verdiği ‘Yeminli tarım müşaviri’ projesinin kamuyla alakalı olmadığını belirterek “Meslektaşlarımın çoğu şu anda 5-6 bine çalışıyor” dedi. Şen, KPSS puanlarının yanma riski bulunduğuna dikkat çekti. İki yıldır atama beklediğini söyleyen ziraat mühendisi Furkan Aydın da “İstihdam oranı kamuda yüzde 3. Kimi arkadaşımız kurye, kimi arkadaşımız garsonluk yaparak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Sayın Vahit Kirişci’nin bizi duymasını talep ediyoruz" dedi.

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: UMUT DOĞAN

Atama bekleyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri bugün bir kez daha Ankara'da taleplerini dile getirdi. Kızıyla beraber Çorum'dan geldiğini söyleyen ziraat mühendisi Zeynep Şen 2009 yılından bu yana atama beklediğini söyledi. Deprem bölgesi Gaziantep'ten gelen gıda mühendisi İrem Saçak ise, Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin atama taleplerine verdiği 'Yeminli tarım müşaviri' projesinin kamuyla alakalı olmadığını belirterek "Meslektaşlarımın çoğu şu anda 5-6 bine çalışıyor" dedi. Şen, KPSS puanlarının yanma riski bulunduğuna dikkat çekti. İki yıldır atama beklediğini söyleyen ziraat mühendisi Furkan Aydın da "İstihdam oranı kamuda yüzde 3. Kimi arkadaşımız kurye, kimi arkadaşımız garsonluk yaparak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Sayın Vahit Kirişci'nin bizi duymasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen işsiz ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri bugün Ulus Meydanı'nda atama talebiyle basın açıklaması yaptı. Atama bekleyen ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Milletvekili adayı Özgür Erbaş, Gıda Mühendisleri Odası Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Esef Özat da destek verdi.

"2009 MEZUNUYUM, YILLARDIR ATANAMADIM"

Kızıyla beraber Çorum'dan geldiğini söyleyen Zeynep Şen 2009 yılından bu yana atama beklediğini söyledi. Şen, "2009 mezunuyum. Yıllardır atanamadım. Tarım Bakanlığı'nın bizi görememesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Burada gördüğünüz arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Biz bu kadar azınlık değiliz aslında binlerce insanız. Son üç yılda çok düşük alım yapıldı" dedi.

"PUANIMIZIN YANMA RİSKİ VAR"

Gaziantep'ten gelen gıda mühendisi İrem Saçak ise, "Ben 10 saatlik yolu tek başıma tepip buraya bu açıklamayı yapmaya geldim. 2022 yılında sınava girdik hala puanımızı kullanamadık Vahit Kirişci'nin konuşmalarının akabinde şöyle bir endişe duyuyoruz. Puanımızın yanma riski var. 2024'ün yeni sınavıyla birlikte bizim puanlarımız geçersiz kalacak. Sayın Vahit Kirişci'nin atama talebimize cevabı 'Yeminli tarım müşaviri projesi.' Yeminli tarım müşaviri, kamuyla alakalı değil. Bu demek oluyor ki biz bu puanımızı kullanamamayla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"MESLEKTAŞLARIMIN ÇOĞU ŞU ANDA 5 BİNE 6 BİNE ÇALIŞIYOR"

8 yıldır özel sektörde çalıştığını belirten Saçak, "Çalışma saatleri, mobbingler… Aslında bütün özel sektörün yaşadığı sıkıntıları bizler de yaşıyoruz. Meslektaşlarımın çoğu şu anda 5 bine 6 bine çalışıyor. 49 üniversitede gıda mühendisliği bölümü var. Her yıl 3 bin gıda mühendisi mezun oluyor. 2020 yılından itibaren sadece 149 alım yapıldı" dedi.

"YAKIN ZAMANDA ŞAP HASTALIĞI ÇIKTI, BUNA RAĞMEN YETERİNCE ALIM YAPILMADI"

Atanmayı bekleyen bir veteriner hekim de "İki yıldır sınava girdik. Atama sayılarımız çok düşük en son 499 atama oldu. Bu da hayvancılık için yeterli değil. Yakında şap hastalığı çıktı. Buna rağmen yeterince alım yapılmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bir başka veteriner hekim adayı da "2020 yılında mezun oldum, yaklaşık 3 yıldır işsizim. Yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Bunun dışında KPSS'ye çalıştım. KPSS'ye çalıştığım dönemi toplayınca zaten 3 seneyi buluyor başka bir yere başvurma şansım olmuyor bu dönemde. Yüksek puanlarımızla düşük puanları izlemek zorunda kaldım" dedi.