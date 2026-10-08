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Berna Laçin, sosyal medya paylaşımı soruşturmasında SEGBİS ile ifade verecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında TCK 216 kapsamında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Laçin, daha önce gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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