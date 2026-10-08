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Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

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Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında taşınmazlara ve lüks araçlara el koyma tedbiri uygulandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarına ilişkin tespitler birlikte değerlendirildi. İncelemeler sonucunda soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.

Operasyon kapsamında Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında vekaleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı bin 630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü U.B.'yle bağlantılı olarak da işlem yapıldı. Bu kapsamda E.B. adına kayıtlı 83, A.D. adına kayıtlı 122, C.D. adına kayıtlı 122 taşınmaza el konulurken, C.D. adına kayıtlı 1 Porsche marka otomobil ile A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ve 1 Mercedes-Benz marka lüks jip hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN 11 BİN 312 FİŞEK ÇIKTI

Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. S.S.Y.'nin üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.

İLK OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026'da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın, son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin mevcut soruşturma dosyalarıyla birlikte değerlendirilmesi suretiyle çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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