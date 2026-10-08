Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

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Sokak kedileri için mama ve su bırakan yaşlı kadının uzaklaşmasını bekleyen bir kişi, kaplardaki mama ile suyu dökerek kapları çöpe attı. Çirkin hareket, çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: Haberler.com