Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!

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Şırnak’ta aracıyla doğada gezen bir vatandaş, bir kartalın domuz sürüsünün arasından yavru domuzu kaparak gökyüzünde süzüldüğü anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

PENÇELERİNİ DOMUZA TAKIP...

Göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşen olayda kartal, pençeleriyle kaptığı yavru domuzla birlikte havaya yükselerek gözden kayboldu. Adeta vahşi yaşam belgesellerini aratmayan o etkileyici anlar, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com