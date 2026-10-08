Haberler

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı Haber Videosunu İzle
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te bir zincir markette görev yapan kadın kasiyer, bir erkek müşterinin fiziki saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda genç kadını mesai arkadaşları kurtardı.

Gaziantep’te bir zincir markette henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşteri ile kadın kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen saldırgan, genç kadına fiziki müdahalede bulunarak darp etti.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ 

Güvenlik kameralarınca kaydedilen dehşet anlarında, saldırganın şiddet uyguladığı sırada araya giren diğer market çalışanlarının kasiyeri zorlukla kurtardığı görüldü. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirilirken, saldırgan hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, 21 kişi için beklenen adımı attı
Hopa'da tır parkında heyelan! Aracını kurtarmaya çalışan kişi feci şekilde can verdi

Aracını kurtarmak isterken korkunç şekilde can verdi
Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

Piyasalara yön verecek sinyal Fed tutanaklarından çıktı
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama