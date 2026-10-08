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Aydın Efeler'de Kamil Köse, eski eşi Fadime Akbal'ı öldürüp aynı silahla intihar etti

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Aydın Efeler'de Kamil Köse, eski eşi Fadime Akbal'ı öldürüp aynı silahla intihar etti
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Aydın Efeler'de Kamil Köse (58), boşandığı ADÜ Hastanesi personeli Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla vurdu. Akbal hastanede kurtarılamadı; Köse otomobilinde aynı silahla intihar etti, Akbal'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Kamil Köse (58), boşandığı Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse'nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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