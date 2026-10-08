Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

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Sahne performansları ve enerjisiyle dikkat çeken Edis, günlük hayatında uyguladığı beslenme düzenini anlattı. "Bağırsak temelli" bir beslenme anlayışı benimsediğini belirten ünlü şarkıcı, özellikle günün ilerleyen saatlerinde çiğ sebze ve meyveden uzak durduğunu söyledi.

SAAT 5'TEN SONRA ÇİĞ SEBZE VE MEYVE YEMİYOR

Arem & Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Edis, beslenme konusunda kendisine özel bir düzen oluşturduğunu anlattı. Bağırsaklarının rahat olmasının ruh halini de olumlu etkilediğini fark ettiğini söyleyen şarkıcı, bu nedenle yeme alışkanlıklarında bazı değişikliklere gittiğini belirtti.

Edis, saat 16.00-17.00'den sonra çiğ sebze ve meyve tüketmediğini söyleyerek, "Saat 4'ten 5'ten sonra kimse bana çiğ sebze meyve yediremez." ifadelerini kullandı.

YEMEK YERKEN TELEFON VE TELEVİZYON YOK

Ünlü şarkıcının dikkat ettiği tek nokta ne yediği değil. Yemek sırasında telefon ve televizyondan uzak durduğunu anlatan Edis, öğünlerini mümkün olduğunca dikkatini dağıtacak unsurlar olmadan tükettiğini söyledi.

Lokmalarını uzun süre çiğnediğini de belirten şarkıcı, bu yöntemin sindirim konusunda kendisini daha rahat ve hafif hissettirdiğini ifade etti.

KENDİ DENEYİMİNE GÖRE RUTİN OLUŞTURDU

Edis'in anlattığı beslenme düzeni genel bir diyet programından ziyade kendi deneyimleri sonucunda oluşturduğu kişisel bir rutin olarak öne çıkıyor. Ünlü şarkıcı, vücudunun verdiği tepkileri dikkate alarak beslenme alışkanlıklarını şekillendirdiğini anlattı.