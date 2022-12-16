Arkadaşını kurtarmak yerine uyuşturucuyu pencereden atıp, evi temizlemiş

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Öykü Yündün'ün (21) ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Nihat Şeker'in (40), kriz geçiren arkadaşını kurtarmak yerine evdeki uyuşturucu maddeyi dışarı atıp ortalığı temizlediği, yaklaşık 30 dakika sonra ambulansı arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.

Olay, 13 Temmuz 2021'de Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü bırakıp, işe giden Nihat Şeker, daha sonra döndü. Yündün telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, belli bir süre geçirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde de bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Nihat Şeker ise tutuklandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Şeker, Öykü Yündün'e uyuşturucu madde temin edip, ölümüne neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. Yündün'ün daha önce sokaklarda yaşadığını, kıyamadığı için evine aldığını iddia eden Şeker, olay günü kadını aradığını ancak telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenip, ikametine geldiğini, kriz geçirdiğini anlayınca ambulansı çağırdığını söyledi. Öykü'nün öldüğü ekiplerden öğrendiğini anlatan Şeker, sonrasında gözaltına alınıp, tutuklandığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı şubat ayına erteledi.