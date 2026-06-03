Arka Sokaklar Sezon Finali İçin Kapadokya’da

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar, sezon finali sahneleri için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini tercih etti.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finalinin çekimleri için bir süredir Nevşehir'de bulunan dizi oyuncuları Göreme Beldesi'ndeki sette Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Dizide 'Hüsnü Çoban' karakterini canlandıran Özgür Ozan, "Sezon göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Artık 20'nci sezon. Ben bu diziye başladığımda genceciktim. Şimdi yaş aldık. Veteran oyuncular olduk. Kocaman bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Bu sefer de Ürgüp, Göreme'ye Kapadokya'ya geldik. Burada yeni bir macera bizi bekliyor. İstanbul Arka Sokakları bitirdik. Burada Ürgüp, Göreme Sokaklarını çekiyoruz. Heyecanlıyız. Sezonun sonuna geldik. İnşallah yüksek bir reytingde bitirmeyi hedefliyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Zaten güzel işler yapıyoruz. Bu senede seyircimize layık, güzel bir yer ve manzaralarda Nevşehir'in güzel dokusunda ve havasında son sürat çekimler yapıyoruz. Sezonumuzu burada kapatacağız. Sürprizi, seyrederek göreceksiniz. Bizim her sezon olduğu gibi sürprizlerle dolu bir bölümümüz var. Gelecek sezona sarkacak sürprizlerimiz var. Acaba şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Deyip, gelecek sezonda merakla bekleyeceğimiz bir sezon finali olacak" dedi.

'SUSTURULMAYA ÇALIŞILAN OLAYLAR İŞLENİYOR'

Arka Sokaklar'ın 'Merve'si' Felicia Sağnak, "Daha yeni olduğu için de çok güzel ve keyifli geçiyor. O yüzden ilginç olaylar değil de çok tatlı ve eğlenceli olaylar yaşanıyor. Ürgüp halkının ilgileri, heyecanları bize saygıları çok güzel. O nedenle Ürgüp halkına teşekkür ederim. Aslında biz bütün olaylarımızı olan hikayelerden işliyoruz. Ama gerçekçi olduğu zaman biraz ağır olabiliyor. Hiç bilmediğimiz bir olay olabiliyor. Minguzzi olayı gibi ya da geçen sezonki bazı olaylar gibi olabiliyor. O olayı detaylarını görünce tabi ki biraz daha ağır oluyor. Hisleri daha da yoğun yaşıyoruz. Ama topluma karşı haberleri bildiğimiz için tekrardan o olayı gördüğümüzde şaşırıyoruz. Bence ne kadar problemin olduğunu ya da nasıl bir durum olduğunu daha iyi fark ediyoruz. Genelde 'İyi ki de bu olayları işliyorsunuz, iyi ki de bunları söylüyorsunuz, tekrardan gün yüzüne çıkartıyorsunuz' diye geri dönüş alıyoruz. Çünkü, olaylar gerçekleştikten sonra neredeyse 1 ay içerisinde tekrar o olay gündeme geliyor. En azından bu durum sanal medya platformlarından 'Bakın susmuyoruz. Tekrardan konuşuyoruz' gibi oluyor. Minguzzi olayı gibi. Susturulmaya çalışıldığında dahi tekrardan konuşuldu" diye konuştu.

'TEPKİLERİ ÇOK SICAKKANLI'

Dizinin Zeki Çevik'i Burak Satıbol ise "20'nci sezon, bizim için heyecanlı sezonlardan bir tanesiydi. Türkiye'de bir dizinin 20 sene yayınlanması ve ilk günkü başarısını devam ettirmesi bizimde bunun içerisinde bulunuyor olmamız ayrı bir gurur. Heyecanlı bölümlerimiz vardı. Burada çekeceğimiz bölümlerde çok heyecanlı. Sezon finali, heyecanlı, meraklı ve sürprizli bir sonla bitiyor. O yüzden izleyicilerimizi ekran başına davet ediyoruz. Ben Arka Sokaklarla beraber Ayvalığa ve Urfa'ya gittim. Onun dışında turnelerde çok fazla şehir dolaşıyoruz. Anadolu'da insanların ilgisi çok daha fazla oluyor ve bu çok güzel. Bizi gördükleri zaman bizim işimize ve bize gösterdikleri tepki çok sıcakkanlı bir şekilde oluyor. Burada da durum aynı şekilde. Bu bölgenin halkı çok sıcakkanlı. Sağ olsunlar. Fotoğraf çektiriyorlar ve sohbet ediyoruz. Bizim içinde İstanbul'dan çıkıp başka bir yere gelmek aslında değişik bir atmosfer oluyor. Hele ki böyle bir yere gelmek ayrı bir şey, masalın içinde gibiyiz. Çok etkileyici. Aslında çok da bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Buradaki görsel dolu dolu bir filmin ortaya çıkmasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'NARİN SAHNESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Toplumsal olaylara dikkat çekildiğine de vurgu yapan Satıbol, "Oyuncu olduğumuz için rolümüzü oynuyoruz ve o an geçiyor ama bu tür durumlarda hepimiz biraz daha etkileniyoruz. Kalpten bir durum yaşıyoruz. Geçen sene Narin'in ölümünü çekerken, o anları canlandırırken inanılmaz bir şey oluyor. Olayın çok içerisinde hissediyorsunuz. Bir oyuncu için çok ilginç bir duygu oluyor. Bu bölümlerde öyleydi. Bu bizim çok sevdiğimiz bir şey. Bence, dizinin bunu yapıyor olması çok önemli bir şey. Elimizden geldiğince bu tür toplumsal olaylara Arka Sokaklar ekibi olarak hem senaryo anlamında yazarlarımız hem de bizler bunların içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu çok özel bir his. Böyle konulara değinenlerde pek kalmadı. Kimseye de haksızlık etmeyeyim ama aklıma gelende bir şey yok. Tek bu konuları da işleyen Arka Sokaklar kaldı gibi bir durum oldu" ifadelerine yer verdi.

'ÜLKEMİZDE ÇOK GÜZEL YERLER VAR

Arka Sokaklar'ın 'Candan Müdürü', Ebru Cündübeyoğlu da "Sezon yine göz açıp kapar gibi hızlıca geçti. Çok dışarlardaydık, koşuşturduk, yorulduk. Zorlu sahneler vardı. Ama bir bakıyorsunuz, ne zaman başladı? Ne zaman bitti? İnsan bilemiyor. Adı üstünde sezon finali, finali hiç kaçırmamak gerekir o yüzden bölüm hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Şehir dışında çekim yapmak, her zaman alışkın olduğumuz mekanların dışına çıkmak farklı bir hava veriyor. Ülkemizde çok güzel yerler var. Mesela, şuan bulunduğumuz yer çekim açısından çok güzel bir yer. Urfa'da çekim açısından, görseli güzeldi. Ülkemizin o kadar güzel bir yapısı ve tarihi dokusu var ki bunların filimler ve dizilerle buluşmasını ben çok seviyorum. Ülkemizde sanki her yer bir film setiymişçesine güzel ve özel. Bizde bunu değerlendirdiğimiz yerlere çokça gittik. Şuanda Ürgüp'te bunlardan birisidir. Urfa'da da, Balıklı Göl'ün çevresi sahnelerimi de hatırlıyorum. Görsel olarak çok efsaneviydi. Kullanılan taş hanlar ve mekanlar bence bambaşka bir hava katıyor" dedi.

'FİNALİ ÇOK KONUŞULACAK'

Dizinin 'Hakan Komiseri' olan Ozan Çobanoğlu ise "20'nci sezon çok güzel geçti. Yorucu geçti. Çok çalıştık. Çok güzel bölümler çektiğimizi düşünüyorum. Zaten bu senede bu durum reytinglerimize yansıdı. Seyirci çok memnun ve güzel mesajlar alıyoruz. Çok mutluyuz. Yaptığımız işin karşılığını da görmemiz çok güzel bir durum. Çok da iyi bir sezon finaliyle noktalıyoruz. Ürgüp'teyiz. Her şey yolunda. Sezon finalinde başka bir bölgedeyiz. Nevşehir'deyiz, Kapadokya'dayız, Ürgüp'teyiz buraları çok güzel göstereceğiz. Yapacağımız tek şey olanı, olduğu gibi güzel yansıtmak. Burası ülkemizin nadide güzel yerlerinde biri. Türkiye'miz çok güzel. Türkiye'nin en güzel yerlerinden de birindeyiz. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama bu bölümün finali çok konuşulacak. Çok merak uyandıracak. Seyredin. Bende merak ediyorum" diye konuştu.

'ZANNEDİYORUM DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SEZON FİNALİ OLMADI'

'Selin komiser' karakterini canlandıran Oya Okar, "Sezonlarımız yorucu ve yoğun geçiyor. Çünkü tempomuz çok hızlı ve sürekli koşuyoruz. Sürekli koş, yat, kalk var. Bu sezon finalinde seyirciyi beklemediği sürprizler bekliyor. Bizim içinde enteresan bir sezon finali. Zannediyorum ki, daha önce böyle bir sezon finali yapılmadı. Ben bu işte olduğumdan beri böyle bir bölüm çekmemiştik. Seyirciyi enteresan bir sezon finali bekliyor. Şimdilik her şey yolunda ilerliyor. Burada karşılaştığımız herkes çok sağ olsunlar, güler yüzle karşılıyorlar. İşi izlediklerini, Arka Sokakları takip ettiklerini ve bizi sevdiklerini söylüyorlar. Bizde bundan dolayı mutlu oluyoruz. Onlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTİN BAĞLANTISI BURAYA UZANIYOR'

'Bozo' lakaplı polis memuru olan Sarp Levendoğlu da şöyle konuştu:

"Sezon güzel çekti. Daha doğrusu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. İnsan çalışırken ne kadar çabuk geçtiğini anlamıyor. İlk bölüm Ağustos'ta başlamıştı. Mayıs ayındayız ve son bölümü çekiyoruz. Çok çabuk, güzel bir şekilde kazasız, belasız geçti. Sezon finalinde Nevşehir Ürgüp'teyiz. Dizide kötü adam bir terörist var. Onun bağlantısı buraya uzanıyor ve bölüm finalini burada yapacağız. Ben Arka Sokaklar kadrosuna bu sene dahil oldum. Arka sokakların, halktan uzak kalan insanların ilgisini çekmek için ve sosyal farkındalık yaratmak adına gündem olayları karşısında böyle bir yol haritası var. Bence güzel bir tercih. Halktan da güzel tepki aldı. O yüzden bende içinde olduğum için mutluyum. En çok etkilendiğim sahne ise, Hüsnü Çoban vurulduğu için Mesut Komiser bana silah doğrultuyordu. O sahneden çok etkilenmiştim. Şevket abiyle karşılıklı oynamaktan da çok keyif almıştım. En sevdiğim sahne o oldu."

'SEZON FİNALİ BAYA SÜRPRİZ OLACAK'

Arka Sokaklar'da 'Ali' karakteri ile hafızalarda yer edinen Alp Korkmaz ise "Sezon benim için hareketli geçti. Arka Sokaklar'a 4 sene sonra tekrar katıldım. Ali'nin bir sürü macerası oldu. Mesela yolcu Ali gibi. Sezon finalinde baya sürpriz olacak. Son bölüm çok sürprizli olacak. Böyle güzel yerlerde çekim yapmak çok güzel. Galiba burada dizi çekilmesine biraz alışıklar. Halk gayet sıcak ve hoşgörülü. Rahat çalışıyoruz. Bizi çok sevdiler. Bizde onları sevdik. Bizim dizimizin senelerdir yaptığı bir şey gündemdeki olayları işlemek. Her zaman gündemdeki olayları halkımıza daha iyi anlatabilmek için bu tür bölümler çekiyoruz. Bu senede bu tür birkaç bölüm çektik. Bence gayet güzel oldu. Güzel tepkilerde aldı. Böyle devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı