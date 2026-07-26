İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’nın uluslararası yardım çağrısına Türkiye gecikmeden yanıt verdi. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden iletilen acil durum talebi üzerine 2 Türk yangın söndürme uçağı İspanya'ya sevk edildi. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği resmi açıklama yaparken, İspanya cephesinden de Türkiye’ye teşekkür mesajı geldi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

İspanya genelinde günlerdir süren ve kontrol altına alınmakta güçlük çekilen orman yangınları nedeniyle Madrid yönetimi alarm durumuna geçti. Alevlerin boyutunun büyümesi üzerine İspanya makamları, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’nı harekete geçirerek acil yardım çağrısında bulundu.

BAKAN YUMAKLI: DOST ÜLKE İSPANYA İÇİN 2 UÇAĞIMIZI GÖREVLENDİRDİK

Türkiye'nin bu çağrıya kayıtsız kalmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçakların yola çıktığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya’nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır."

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ: ULUSLARARASI DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE İNANIYORUZ

Yardım operasyonuna ilişkin detaylar Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, afetlerle mücadelede uluslararası iş birliğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir.

İspanya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine ve acil durum personeline başarılar diliyoruz. Türkiye, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine inanmaktadır. Bu anlayışla dost ülkelerin yanında olmaya devam edecektir."

İSPANYOL VEKİLDEN TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin zaman kaybetmeden sağladığı bu kritik hava desteği İspanya'da büyük bir memnuniyetle karşılandı. İspanyol Avrupa Parlamentosu Üyesi Nacho Sanchez Amor, felaket karşısında sergilenen bu hızlı dayanışma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Görevlendirilen Türk uçaklarının, bölgeye ulaşır ulaşmaz İspanyol ekiplerle koordineli bir şekilde alevlere müdahale etmeye başlayacağı öğrenildi.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

İspanya, tarihinin en büyük orman yangını krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde ulusal acil durum ilan edilirken, 100 bini aşkın kişi tahliye edildi. Alevler 130 bin hektardan fazla alanı küle çevirirken, Avrupa ülkeleri de söndürme çalışmalarına destek gönderdi.