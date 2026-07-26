Haberler

Adana'da Seyir Tepesinde Kanlı Hesaplaşma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Yakalandı

Adana'da Seyir Tepesinde Kanlı Hesaplaşma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Osman A., seyir tepesinde tartıştığı Semra Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra, olaya tanık olan Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i de vurarak kaçtı. Sağlık ekipleri üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Osman A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, Semra Yılmaz'ı daha önce rahatsız ettiği ve görüşmek için ısrar ettiği öne sürüldü.

ADANA'da seyir tepesinde Osman A.'nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'in (28) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Osman A.'nın tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden Osman A. ile Yılmaz'ın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman A., Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Osman A., daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi. Öte yandan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi