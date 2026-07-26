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Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu Haber Videosunu İzle
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli oyuncu Deniz Uyanık'ın İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okuduğu anlar kısa süre içerisinde gündem olurken, bu anlar binlerce beğeni aldı.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu rakibi Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek dev turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

MADALYA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Saha içindeki üstün performansıyla zafere uzanan Filenin Sultanları, tüm Türkiye’yi gurura boğdu. Kürsüdeki madalya töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı. 

İSTİKLAL MARŞI'NDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Milli oyuncumuz Deniz Uyanık’ın İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde söylediği görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Bu gurur dolu anlar binlerce beğeni ve paylaşım alarak şampiyonluk gecesinin en unutulmaz görüntüleri arasına girdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZırtapoz:

Helal size Osmanlı torunu sultanlarımız

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

helal kızlar. futbol takımı gitsin villarını alsın reziller

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