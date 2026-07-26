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Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
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Bolu’da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.

SABAH FİRMAYA GELDİKLERİNDE OLDU

Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi. Kesimhane bölümünde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı. 

İŞÇİLER ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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