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CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi Haber Videosunu İzle
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi
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CHP'deki genel merkez içi gerilim illere taşmaya devam ediyor. Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan Özcan Dağıstanlı'nın yerine atanan Kenan Akın ve beraberindekiler, eski yönetimin kilitlediği il binasına kapıyı tekmeyle kırarak girdi. Olay yerine gelen polis, partililer arasında çıkan arbedeyi güçlükle yatıştırdı.

  • CHP MYK kararıyla Düzce İl Başkanlığına atanan Kenan Akın, parti binasının kapısını tekmeyle kırarak içeri girdi.
  • Yeni yönetim, binadaki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartını indirdi, broşür ve belgeleri yırttı.
  • Olayda arbede yaşandı, polis müdahale etti ve yeni yönetim tüm kilitleri değiştirdi.

CHP’de görevden alma ve yeni atama kararlarının ardından gerilim Düzce’ye sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı’nın yerine atanan Kenan Akın ve beraberindekiler, il binasına kapıyı kırarak girdi.

BİR DE KAYDETTİRDİ 

CHP MYK kararıyla Düzce İl Başkanlığı görevine atanan Kenan Akın, parti binasına geldi. Binanın kilitli olması üzerine Akın, kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi. O anları cep telefonu kamerasıyla da kaydettiren yeni yönetim ekibi, odaların kapılarını da zorla açtı.

PANKARTLAR İNDİRİLDİ, BROŞÜRLER YIRTILDI

İçeri giren ekibin ilk işi, il binasının camında asılı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı pankartı indirmek oldu. Bina içerisindeki bazı broşür ve belgelerin da yırtıldığı öğrenildi.

KİLİTLER DEĞİŞTİRİLDİ

Atama kararını "kayyum" olarak nitelendiren ve duruma tepki gösteren partililer ile Kenan Akın’a destek veren grup arasında bina önünde arbede yaşandı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak gerginliğin büyümesini engelledi.

Baskının ardından yeni yönetim il binasındaki tüm kilitleri değiştirerek binada kontrolü sağladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemrah aydin:

biri iade etmesi gereken odayı kilitlemiş diğeri tekmeyle kırıp girmiş. siyasetten değilde ergenlerden beklenecek hareketler

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