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Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu Haber Videosunu İzle
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ten sonra bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Melissa Vargas, final maçında 33 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.
  • Türkiye, VNL'de 2023'teki şampiyonluğun ardından ikinci kez şampiyon oldu ve organizasyondaki madalya sayısını 4'e (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) yükseltti.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) final heyecanı yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. 

MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU TÜRKİYE

East Asian Games Dome'da oynanan FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon olmayı başardı. 

VARGAS YİNE ŞOV YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, final maçına da damga vurdu. Vargas, kaydettiği 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas'a Hande Baladın 19, İlkin Aydın ise 16 sayı ile eşlik etti. 

MİLLETLER LİGİ'NDE 2. ZAFER

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. 2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI

Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı. Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi. Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Son zamanlar da okuduğum tek başarı.. Alkışlar ATATÜRK kızlarımıza... TEBRİKLER TÜRKİYE..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZırtapoz:

Yürügitcakkalpzvnk

yanıt3
yanıt19
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Helal Aziz Turk Milletinin ve Atatürk un kizlarina Cumhuriyet kizlarina

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Futbola harcanan paranın 100/10 voleybola harcansin, kızlarımıza dillere destan bir karşılama bekliyoruz, onlar bunu hak etti

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıZırtapoz:

Osmanlı sultanları

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kızlarımız da olmasa yüzümüzü güldürecek faaliyet yok. Bu geçim darlığında en güzel haber

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıOnur Yener:

Başarılar Erdoğan'ın zamanında ama alkışlar Atatürk'e, Ak parti hükümetlerinin spora desteği olmasa bu başarıları rüyamızda görürdük, 2002 den önce filenin sultanlarının bırakın başarısını ismi bile yoktu...

yanıt1
yanıt3
Haber Yorumlarımurat özkan:

Tebrikler dişi aslanlar gururumuzsunuz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarımertcee27:

Tebrikler, sultanlarımıza. Bühük enerji, büyük mücadele, ve disiplinle. Helal olsun, emeğinize nefesinize sağlık.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKaya bilir:

Ha popüler olması ve yatırımın bu alana yapılması gerekirmiş. Futbol ortada

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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