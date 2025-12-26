Antalya'da Noel Baba'nın yapay zeka görselleri ve figürlerine ilgi

ANTALYA'da Christmas veya Noel olarak bilinen Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı 24 Aralık- 6 Ocak arasındaki dönemde 300 bine yakın yabancı turist bekleniyor. Antalya'da doğmuş, yaşamış ve mezarı da kentte bulunan Aziz Nikholaos'un ( Noel Baba ) yapay zeka ile oluşturulan görselleri, bu dönem otellerin en önemli figürlerinden biri.

Hristiyan inancında İsa'nın doğumunu anmak için kutlanan en önemli dini bayramlardan biri olan Christmas, her yıl Katolik inancında 25 Aralık'ta, Ortodokslarda ise 6 Ocak'ta kutlanıyor. Avrupalıların 24 Aralık'ta başlayıp 1 Ocak'a kadar süren, Rus ve Slav Ortodoksların ise yılbaşı kutlamasıyla başlayıp 6 Ocak günü kutlanan Christmas, Antalya'da yabancı turizm hareketliğinin kış aylarındaki en hareketli dönemini oluşturuyor.

TURİSTLER NOEL'İ ANTALYA'DA KUTLUYOR

İngilizceden 'Christmas', Fransızcadan 'Noel' olarak Türkçeye geçmiş bir ifade olan Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumunu kutladıkları bu dini bayramı, hem Avrupa'dan hem de Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden çok sayıda turist Antalya'da kutluyor. Bu dönemde kentteki oteller Noel ve yılbaşı geleneklerine uygun şekilde süslenip ışıklandırılıyor.

DOLULUKLAR YÜZDE 90'I AŞIYOR

Antalya'da kış dönemi açık kalan otellerde ağırlıklı yabancı turist ilgisiyle, doluluklar yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşiyor. Hem Noel hem de yılbaşı kutlamaları için 2 haftalık eğlence programları ve özel menülerin hazırlandığı otellerde bu dönem en çok öne çıkan figür ise evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan Noel Baba figürü.

NOEL BABA ASLEN ANTALYALI

Bütün dünyada yılbaşı kutlamalarındaki en önemli simgelerin başında 'Noel Baba' geliyor. Geyiklerin sürdüğü kızağı ve evlerin bacalarından girip, çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan Noel Baba, aslında Antalya'da doğmuş, yaşamış ve mezarı da kentte olan gerçek bir kişi. Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos 270'li yıllarda Kaş ilçesindeki Patara'da doğdu, 342 yılında ise Demre ilçesindeki Myra'da öldü. Myra'nın başpiskoposu olan Aziz Nikholaos'un mezarı da Demre'de bulunuyor.

YAPAY ZEKA NOEL BABA

Otellerdeki kutlamalarda geçen yıllarda yer alan Noel Baba kostümlü gösteriler, Noel Baba görsel ve figürlerinin yanı sıra bu yıl bazı tesisler yapay zeka teknolojisi ile Noel Baba görselleri oluşturdu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmdeki yeni stratejilere örnek olarak, kendi otellerinde yapay zeka teknolojisi kullanılarak Noel Baba'nın çocuklara hediyeler dağıttığı bir görsel yayınlandığını söyledi. Kavaloğlu, şu an Antalya'da Noel hareketliliğinin başladığını, aralık ayının ilk üç haftasında günlük 6-7 bine kadar düşen turist sayısının 15 binin üzerine çıktığını açıkladı. 24 Aralık-10 Ocak arasındaki Noel ve Yılbaşı sürecinde kentte 300 bine yakın yabancı turist beklendiğini açıklayan Kaan Kaşif Kavaloğlu, Aziz Nikholaos Kilisesi'ni her yıl ciddi sayıda Rus ve BDT ülkelerinden turistin ziyaret ettiğini söyledi.

DEMRE'DE NOEL BABA FESTİVALİ

Diğer yandan, bu yıl ikinci kez Demre Belediyesi tarafından ilçede Noel Baba Festivali düzenlendi. Kent protokolünün de katıldığı ve 'Noel, Noel Baba'nın şehrinde kutlanır' sloganıyla düzenlenen festivalde, birçok ülkeden konuklar da ağırlandı. Festivalde kar yağışı efektleri, kültürel sunumlar, tematik yılbaşı alanları ve çocuklara yönelik animasyonlar gibi birçok etkinliğe yer verildi. Demre'nin festival için bu kadar özel bir ev sahibi olma nedeninin ilçenin dünyaca tanınan tarihi kişilik ile güçlü bağında yattığını belirten Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "St. Nikholaos, yani bugün dünyanın Noel Baba olarak bildiği figür, yaşamını Demre'de sürdürmüş, iyilik ve cömertlik anlayışıyla çağlar boyunca milyonlarca insana ilham olmuştur. Biz de bu toprakların ruhunu yaşatan bir festival hazırlıyoruz" dedi.

UÇAN GERÇEK NOEL BABA

Antalya'nın Belek bölgesinde dünyanın en büyük tema parklarından biri olan The Land of Legends'ta yeni yıl kutlamaları 15 Kasım'da başlayıp 3 Şubat'a kadar sürüyor. Dünyada sayılı örnekleri bulunan 'Flying Santa' projesi, tema parkın yılbaşı kutlamalarına yeni bir soluk getirdi. Projede Noel Baba, 'Boat Parade' gösterisinin bir parçası oluyor, misafirleri selamlıyor ve ardından uçuş yaparak unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Misafirler haftanın 6 günü Noel Baba'nın kızağında görkemli yolculuğunu izliyor.

Tema parkın genel müdürü Semih Elbaba, "Bu dönem boyunca alanlarımızın tamamı yeni yıl ruhunu yansıtan özel süslemeler, temalı şovlar ve günün farklı saatlerine yayılan etkinliklerle canlanıyor. Işıkların, müziğin ve hikayelerin bir araya geldiği bu atmosferde, misafirlerimize hayallerin gerçeğe dönüştüğü efsanevi bir dünya sunuyoruz. Yeni yıl süslemeleri ve ışıklandırmalar, New Year Village ve dev yılbaşı ağacı, dev hediye kutuları keyifli buluşmalar ve keşifler için sıcak bir merkez oluşturuyor. The Land of Legends'ın her köşesinde hareket ve canlılık hissi yaşanıyor" diye konuştu.