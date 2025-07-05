Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu sabah Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Böcek hakkındaki dosyanın Antalya'da yürütüldüğü öğrenildi.

"RÜŞVET" SUÇUNDAN GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 numaralı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 25 Ekim 1962 Antalya doğumlu Türk siyasetçidir. 2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1962'de Konyaaltı, Antalya'da doğdu. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmasının ardından yine aynı üniversitenin İktisat Fakültesinin Kamu Yönetimi Bölümü'nde ikinci lisans öğrenimini tamamladı. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans yaptı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2002 yılında Deniz Baykal'ın daveti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 yılında BATAB'ın 19 ilçeye kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla kurulan Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) ile Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini halen yürütmektedir.

2015 yılında eğitim ve öğretime açılan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi için 2012 yılında bağışladığı arazi ile Antalya'da eğitim ve öğretime büyük bir katkı sağladı.

20 yıllık siyasi hayatını anlattığı "Ben Bu Şehre Aşığım" adlı kitabını yazdı.

Geçirdiği koronavirüs rahatsızlığının ardından, uğradığı ihaneti ve yeniden hayata dönüşünü anlatan "İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet" adlı ikinci kitabını yazdı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde %48.71 oy oranı ile yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek Antalya'da iki dönem üst üste seçilen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

28 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Akdeniz Belediyeler Birliği seçiminde daha önce de dört dönem yürüttüğü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına bir kez daha seçildi.

13 Temmuz 2024 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü'ne seçildi.

COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalandı ve 8 Eylül 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı. 64 günün sonunda yoğun bakım ünitesinden çıkartıldı. Yoğun bakım sırasında Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı. Üç aylık tedavinin ardından 8 Aralık 2020 tarihinde görevine döndü.

ZEYDAN KARALAR GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yönelik yürüttüğü "Yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında "Suç örgütü kurmak" ve "Yönetmek", "Rüşvet vermek" suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e ödeme yapmaları için yönlendirdiği iddiaları üzerine Zeydan Karalar ve Özcan Zenger gözaltına alındı.

Ayrıca Karalar, Ekrem İmamoğlu tutuklanınca onun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçilmişti.

ABDURRAHMAN TUTDERE DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın devamında ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği ve Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kayhan gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve Taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de 'suçtan elde edilen geliri aklama' suçundan gözaltına alındı.

AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ YURTDIŞINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alınırken 1 kişinin yurt dışında olduğu ve diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih KELEŞ tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

Operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,

2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde;

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger' e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger' e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

Rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

2025/76021 soruşturma sayılı dosyada Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün' ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."