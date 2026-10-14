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Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü

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Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
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Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik direktörünü duyurdu. Karadeniz ekibi, daha önce Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Thorsten Fink ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı kulüp, takımın başına Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı getirmek için prensip anlaşmasına vardı.

SAMSUNSPOR RESMEN DUYURDU

Samsunspor, Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

2023 yılında Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica, Samsunspor ile anlaşma sağlamasıyla yeniden Türkiye'ye döndü. Hırvat teknik adam, son olarak Eylül-Aralık 2024 döneminde ülkesinin ekiplerinden Dinamo Zagreb'de görev yapmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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