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Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

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Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba Haber Videosunu İzle
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
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Galatasaray-Barcelona maçının ardından Victor Osimhen ile Lamine Yamal arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Nijeryalı yıldız, kız kardeşiyle fotoğraf çektirmek için Yamal'ı yanına çağırdı ve fotoğrafı bizzat kendisi çekti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Victor Osimhen, maç sonrası Lamine Yamal'ı yanına çağırarak kız kardeşiyle fotoğraf çektirmesini istedi.
  • Osimhen, kız kardeşiyle Lamine Yamal'ın fotoğrafını bizzat kendisi çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbolseverlerin ilgisini çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan kız kardeşi için özel bir ricada bulundu.

OSIMHEN, YAMAL'I YANINA ÇAĞIRDI

Beş golün atıldığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen, kız kardeşinin Lamine Yamal ile fotoğraf çektirmesi için harekete geçti. Nijeryalı golcü, Barcelona'nın genç yıldızını yanına çağırarak kız kardeşiyle birlikte poz vermesini istedi.

FOTOĞRAFI BİZZAT KENDİSİ ÇEKTİ

O anların en dikkat çekici ayrıntısı ise fotoğrafı çeken kişinin Victor Osimhen olmasıydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü, kız kardeşiyle Lamine Yamal'ın fotoğrafını bizzat kendisi çekti.

MAÇ SONUNUN DİKKAT ÇEKEN ANLARINDAN BİRİ

Sahada büyük bir rekabete sahne olan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının ardından yaşanan bu an, iki takımın yıldız futbolcularını farklı bir görüntüyle bir araya getirdi.

Osimhen'in kız kardeşi için Yamal'dan fotoğraf rica etmesi ve ardından fotoğraf makinesinin arkasına geçmesi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

İyi bari fotoğraf çekerken ofsaytta kalmamış. Maçta Osimhen in ofsayt ı bilmediğini düşündüm bir an Barış bile diyor çekil bırak bana ofsaytsın ama hâlâ gelmiş kanatta topu almaya çalışıyor Barış in önünden. Yahu bırak geç forvete sen golü kim atacak aynı yere koşuyorsun adamla, Hayatımda gördüğüm en balon topçılardan biri. İyi kitlediler gs ye 75 e. Kötü oyuncu değil yetenek çok yok ama mücadele olağanüstü fakat En fazla edeceği 40 Milyondu.

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Küçük topçular büyük topçuları görünce şaşırıyor

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Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

n e yapacak sonra si

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