Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbolseverlerin ilgisini çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan kız kardeşi için özel bir ricada bulundu.

OSIMHEN, YAMAL'I YANINA ÇAĞIRDI

Beş golün atıldığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen, kız kardeşinin Lamine Yamal ile fotoğraf çektirmesi için harekete geçti. Nijeryalı golcü, Barcelona'nın genç yıldızını yanına çağırarak kız kardeşiyle birlikte poz vermesini istedi.

FOTOĞRAFI BİZZAT KENDİSİ ÇEKTİ

O anların en dikkat çekici ayrıntısı ise fotoğrafı çeken kişinin Victor Osimhen olmasıydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü, kız kardeşiyle Lamine Yamal'ın fotoğrafını bizzat kendisi çekti.

MAÇ SONUNUN DİKKAT ÇEKEN ANLARINDAN BİRİ

Sahada büyük bir rekabete sahne olan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının ardından yaşanan bu an, iki takımın yıldız futbolcularını farklı bir görüntüyle bir araya getirdi.

Osimhen'in kız kardeşi için Yamal'dan fotoğraf rica etmesi ve ardından fotoğraf makinesinin arkasına geçmesi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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