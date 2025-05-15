Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Saha taramalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Konya'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR SOLUĞU SOKAKTA ALDI

5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 15:46'da Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğerkanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veyaolumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

BAŞKAN ALTAY: SON DURUMLAR HAKKINDA İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

MANSUR YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıKara Ahmet:

Allah korusun deprem pisikolojisi çok kötu

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Haber YorumlarıYasemin:

Allah sonumuzu hayretsin inşallah

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah sonumuzu hayır eylesin

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

İyi kötü güzel çirkin gibi zıt kavramları akıla Nakşeden Allah’im kudretine sual olmaz bize hayırlısını ver bizi yolundan ayırma...

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Haber YorumlarıA B:

Yüksek katlar kavak gibi ağacı gibi sallandı bayağı korkutucuydu

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