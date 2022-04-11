Gürse Birsel'e ait olduğu iddia edilen "Altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık" yazısı sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan yazıda "Abartmıyorum, altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık. Tamam cenneti, tohumu taşa atsan, taş filizlenir. Yirmiden fazla maden var İncil'deki 7 kilisenin 7'si de burada. Nuh'un gemisinin indiği topraklar. Mezopotamya'nın yanı, Göbeklitepe! Hitit, Bizans, Selçuklu tarihi fışkırıyor. Yetmezse 3 tarafı deniz ve turizm! Kar, yağmur, güneş nem hepsi var. Cahil ve fakir kalman imkansızken halkın yarısı açlık sınırında. Sebep? İki sebebi olmalı: 1) Cehalet 2) İhanet" ifadeleri yer alıyor.

YAZI SAHTE HESAPLARDAN PAYLAŞILMIŞ

Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimlere de ait olduğu iddia edilen ve sıklıkla Gülse Birsel adına açılan sahte hesaplardan paylaşılan yazının kime ait olduğu ise tam olarak bilinmiyor.

GÜLSE BİRSEL: BANA AİT DEĞİL

Öte yandan Gülse Birsel ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada anonim yazının kendine ait olduğu iddialarına yanıt verdi. Birsel, paylaşımında "Hadi lan" başlıklı yazı bir, "Altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık…" diye başlayan yazı iki. Benim imzamla paylaşmayın gardaşım, benim yazılarım değil''' diyerek iddialara son noktayı koydu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü ""Altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık" diye başlayan yazının Gülse Birsel'e ait olduğu iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan "Altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık" diye başlayan yazının Gürse Birsel'e ait olduğu iddia edildi. Paylaşımlar her geçen gün hızla artarken sosyal medya hesabından açıklama yapan Birsel, yazının kendine ait olmadığını söyledi."

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