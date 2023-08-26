Akşener: İki arkadaşımızın yolunu kapatanlara engel olamadım (2)

'MİLLETİYLE BERABER İLELEBET MUZAFFER, 26 AĞUSTOS KOCATEPE BULUŞMASI' BAŞLIKLI MİTİNGE KATILDI

'Milletiyle Beraber İlelebet Muzaffer, 26 Ağustos Kocatepe Buluşması' başlıklı miting, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin üst yönetimi, milletvekilleri ve birçok ilden teşkilat mensupları ve partililerin katılımıyla Büyük Taarruzun 101'inci yıldönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de gerçekleştirildi. Akşener, Büyük Taarruz'da Türk Ordusu'nun çadırlarını kurduğu alanda oluşturulan sahnede konuştu. Alan Türk bayrakları, Atatürk ve Alparslan fotoğrafları, Akşener'in resminin olduğu afiş ve flamalarla donatıldı. Akşener, Kocatepe'de ilk olarak parti üst yönetimiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasının ardından Akşener, partililerin toplandığı alana geldi. Akşener, "Zafer Haftası'ndayız. Malazgirt Zaferimizin ve Büyük Taarruzumuzun başlangıcının, yıl dönümünde bir yanda Anadolu'yu Türk'e yurt yapan Sultan Alparslan'ımızı, diğer yandaysa Anadolu'nun sinesini, namahreme kapatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

AK Parti iktidarına seçimler sonrasındaki dönemi, ekonomi yönetimi ve sığınmacılarla ilgili eleştirilerde bulunan Akşener, yakın siyasi geçmişe yönelik değerlendirmelerinin ardından da açıklamalarına başladı.

'SEÇİMİN KAYBEDİLMESİ İÇİN ÇALIŞANLARLA DA MÜCADELE ETTİK'

Kocatepe'de Atatürk ve Alparslan portresinin yer aldığı kürsüde konuşan Akşener, ittifak ortaklarına yönelik eleştirilerde bulundu. 2023'te, milletin verdiği helal oyu, babadan miras bilerek, seçmen iradesine, ipotek konamayacağını anlatmaya çalıştıklarını belirten Akşener, "Siyasi elitlerin ve kerameti kendinden menkul, sözde kanaat önderlerinin güdümünde, milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin, başarılı olamayacağını söyledik. İtiraz ettik, tepki gösterdik, uyardık. Memleketimizin ve milletimizin, gerçeklerinden bihaber, oturdukları yerden, her gün ahkam kesenlere karşı, irade koyduk. Üstelik ne acıdır ki, sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik" dedi.

Seçim değerlendirmelerinde, nefsinin esiri olanlarla, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle, koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştıklarını anlatan Akşener, "Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen, 2023 seçimlerindeki yenilgiye, maalesef engel olamadık" diye konuştu.

'YANKI ODALARINDA, İHANETLE SUÇLANDIK'

Bu süreçte ne söyledilerse kendilerini dinletemediklerini söyleyen Akşener, "Çünkü Türk siyaseti, belli başlı, yankı odalarına hapsedildi. Biz, milletin çağrısını dile getirdiğimiz için, o yankı odalarında, ihanetle suçlandık. Biz, milletin iradesini savunduğumuz için o yankı odalarında, işbirlikçilikle suçlandık. Biz, milletin itirazının sesi olduğumuz için, o yankı odalarında, iktidara yanlamakla suçlandık" dedi.

Partililerinin ne 3 Mart 2023'te ne de seçim sathında hem iktidardan hem de muhalefetten işittikleri hakaretleri, iftiraları ve karalama kampanyalarını unutmayacağını belirten Akşener, "Ama hiç merak etmeyin, ben de hiçbirini unutmadım. Asla unutmayacağım, asla unutturmayacağım" diye konuştu.

'SUSMASI GEREKENLER İLK ÖNCE KONUŞTU'

Seçimlerin muhasebesi konusunda bir süredir suskun kalmayı tercih ettiğini kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm siyasi partilerin, seçmenleri ile helalleşmesine, herkesin hatalarını değerlendirmesine, imkan tanımak gerekiyordu. Bilimsel veriler ışığında, hakikatin ortaya çıkmasına, alan açmak gerekiyordu. Ben de hem kendimize hem de bu yenilginin paydaşlarına, kendi hatalarımızla, baş başa kalacağımız, bir zaman tanımak istedim. Ancak geldiğimiz noktada, görüyorum ki, bu iyi niyetimiz, yeni bir suiistimal alanına dönüştürülmek isteniyor. Tefekkür için büründüğümüz sessizlik, yalanların, daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar, en çok susması gerekenler, ilk önce konuştular. Hataları ile yüzleşmesi gerekenler, bu fırsatı, kendi kabahatlerini, gizlemek için kullandılar."

'AKŞENER'İ GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETTİLER'

Kendisinin sustuğunu ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenlerin susmadığını belirten Akşener, "Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum. Ama o verileri, yırtıp atanlar susmadı. Televizyonlara çıkıp, utanmadan, sıkılmadan, yüzsüz yüzsüz seçimin faturasını bize yüklemeye kalktılar. ve ne yazık ki, yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar, umut yerine öfkeyle doldu. Oysa yapmamız gereken, hatalarından ders almış bir muhalefet olarak, milletimizin huzuruna çıkmaktı. Bunun yerine, saray medyası ve sözde muhalif medya, el birliği içinde, İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i, günah keçisi ilan etmeye kalktılar" şeklinde konuştu.

'MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM'

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, seçimi açık farkla kazanacak iki aday ismi öne sürdüğünü dile getiren Akşener, hem tüm anketler hem de il- ilçe gezilerinde bunu gördüklerini söyleyerek, '13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak' diye söz verdiğini ve adaylıktan feragat ettiğini hatırlattı. Akşener, şöyle konuştu:

"Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim. Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim. Allah şahittir ki ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın, milletin iradesi, sonuca yansısın diye yaptım. ve ne yaptıysam, bugün de arkasındayım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim."

Tüm bu yaşananlara rağmen, yine de herkesin bir şeyi çok iyi bilmesini istediğini belirten Meral Akşener, "Biz, bundan sonra da, gerektiği yerde, yine ve yeniden yeter ki, milletimiz kazansın diye, yeter ki, Türkiye kazansın diye, her türlü fedakarlığı yapacağız. Fakat bundan sonra, bu fedakarlıktan, yalnız ve yalnızca, milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Milletimiz için yapacağımız fedakarlıklardan siyasi rant devşirmeye kalkan, hesapçı zihniyetlere geçit vermeyeceğiz. Çünkü bu saatten sonra, ne bizim, ne de aziz milletimizin heba edecek oylarımız yok. Birilerinin ihtirasları uğruna, boşa akıtacak terlerimiz yok. Kendisine kariyer kovalayanlar için, harcayacak mesaimiz de yok" diye konuştu.

'AYRI AYRI SEÇİME GİRELİM' ÇAĞRISI

İttifak sistemini de eleştiren ve ittifak sisteminin bu yapısı içerisinde milli bir siyasetin, milletin kazanmasının mümkün olmadığını dile getiren Meral Akşener, tüm siyasi partilere şu çağrıda bulundu:

"Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. 2023 seçimlerini, çantada keklik görenler, şimdi de yerel seçimleri adeta bir genel seçim havasında, değerlendirmeye başladılar. Yine tüm gündemi, sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Halbuki yerel seçim, bir genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise İYİ Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla, milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Bu vesileyle buradan, tüm siyasi partilere de, iktidarından muhalefetine açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, hep birlikte vatandaşlarımızın, siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu ve milletimizin aleyhine çalışan, siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda, elbette işbirlikleri olabilir. Ama bütün siyasi partiler o cesaretiniz varsa her biriniz tek tek AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim. Ancak biz İYİ Parti olarak hür ve milli siyaset anlayışımız gereği, gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle herhangi bir yerde, beldede, ilçede iş birliği yapmayacağız."

Mehmet ÇINAR- Alparslan ÇINAR/ AFYONKARAHİSAR,