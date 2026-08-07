Adalet Bakanı: Çerçeve Yasa Pazar Günü Meclis'te, Terörsüz Türkiye Büyük Proje

Haber: Yusuf KANLI

(IĞDIR) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çerçeve Yasa" teklifinin TBMM Genel Kurulu'na pazar günü gelmesinin planlandığını belirterek, "Türkiye pazar günü inşallah yeni bir sabaha, yeni bir aydınlığa uyanacak. Terörsüz Türkiye gerçekten çok büyük bir proje" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) Iğdır'da düzenlediği 13. Dijital Medya Çalıştayına katıldı. 81 ilden 150'ye yakın gazetecinin katılımıyla Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış programına Adalet Bakan yardımcıları Abdullah Aydoğdu ve Sedat Ayyıldız, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve diğer davetlileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Gürlek, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye inşallah pazar günü Genel Kurul'a gelip, pazar günü de Türkiye inşallah yeni bir sabaha, yeni bir aydınlığa uyanacak. Ekim ayında da özellikle sosyal medya yasamız var. Terörsüz Türkiye gerçekten çok büyük bir proje. Yani düşünün, 40 yıldan beri terörün maliyeti 2,3 trilyon dolar. Yani bu kesin tespit ettiğimiz rakam. Türkiye inşallah aydınlığa uyanacak. Hep birlikte ülkeye barış gelecek, huzur gelecek, istikrar gelecek... Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Yani bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine ithamda bulunuyorlar, birbirlerinin özel hayatlarını ifşa ediyorlar, yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştayı çok önemli görüyorum. Tekrardan TİGAD'ın faaliyetlerinin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

"TUĞLA ÇEKTİĞİMİZ ZAMAN DUVAR YIKILABİLİR, ÖNEMLİ DEĞİL"

Gürlek, geçmişteki faili meçhul cinayet dosyalarının günümüz teknolojileriyle yeniden incelendiğini, bu amaçla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yalnızca eski ve çözülememiş dosyalar üzerinde çalıştığını söyledi. Gülistan Doku dosyasıyla başlayan süreçte faillerin üzerine makamlarına bakılmaksızın gidildiğini belirten Gürlek, şimdiye kadar 29 cinayetin aydınlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tuğla çektiğimiz zaman duvar yıkılabilir, önemli değil. Türkiye eski Türkiye değil, eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü, şu an devlet muktedir, kurumlar muktedir. Bu konuda adalet şahsın unvanına, makamına, mertebesine bakmaz. İsim bizi ilgilendirmiyor. Cinayet varsa devletin bunu çözmesi lazım. Bu işin de sonuna kadar üzerine gidip, ben her zaman diyorum, hatta 'nereye kadar giderse gitsin' lafı çıktı ortaya. Kim olursa olsun bir cinayet varsa onun mutlaka ortaya çıkarılması lazım. İnşallah bu büro daha da görev yapacak. Güldal Hanım ve oğluyla görüştük. Bir ön yargıları vardı tabii, ama bizi dinledikten sonra, samimiyetimizi gördükten sonra daha sonra bir açıklama yaptılar. Burada bir cinayet varsa, aydınlatılmamış bir kısım varsa bu ortaya çıkacak. Yani 'kaçmış' dedi bir şahıs orada biz devletin görevini yerine getirecek. Yani devlet yurt dışına kaçtı diye bunun peşini bırakmayacak. Biz sadece burada kararlılıkla mücadele yaptığımızı, mücadele etmek istediğimizi vurgulamak için de bir yol kurduk."

"MURAT KARAYILAN YARARLANMAYACAK"

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin hazırlanış sürecine değinen Gürlek, şunları kaydetti:

"Şimdi öncelikli olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımız. Kesinlikle onları incitecek bir düzenleme yapmadık, yapmayız. Ben buna müsaade etmem. Aynı şekilde bu hassasiyeti Meclis'teki tüm arkadaşlarımıza da iletiyoruz. Yani burada kesinlikle onlara müsaade etmeyiz. Sizin sorduğunuz diğer sorunun babında, işte elinde silah alan, dağa çıkan, dağdan gelen burada bakın, biz açıkça yazdık bunu. Adam öldürme suçlarına karışan, azmettiren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan, bununla yargılanan, müebbet hapis ya da başka ağır suçlarla yargılanan kişiler bu yasadan yararlanmayacak. Örnek verdiğimiz Murat Karayılan yararlanmayacak. Neden? Azmettirme suçu var. Yani ne yaptı? Adam öldürme suçuna azmettirdi, yararlanmayacak. Birinci şartı terörün feshedilmesi, mağaraların boşaltılması, silahların bırakılması, örgütün tamamen tasfiye edilmesi. Zaten bu şart olmadan bu yasa uygulanmayacak, kanuna yazdık.

Genel Kurul'a pazar günü gelmesi planlanıyor. Burada tabii kanunun kabul edilmesi var. Kabul edildikten sonra bunun halka anlatılması konusunda partinin, teşkilatın, bizim bakanlığımızın, özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın da çalışmaları olacak. Onların da şehitleri, gazileri var. Onların da çalışmaları var. Siyasilerimizin de sizin de toplumun herkesinin bir yükümlülüğü var. Bununla ilgili elbette teşkilat çalışma yapacak. Dezenformasyonla mücadeleye kesinlikle yer vermeyeceğiz. Yani böyle algı oluşturan, yalan yanlış haber yapanlara karşı mücadele edeceğiz. Ben şunu açıkça söyleyeyim: Bakın, bu kanunda biz şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzlerini eğdirecek hiçbir düzenleme yapmadık. Bu kanun nedir biliyor musunuz? Örgüt tamamen fesih oldu. Örgüt tamamen artık yenilgiyi kabul etti. Artık toplumda vatandaşların arasında bir kardeşlik, bir uzlaşma ortamı oluşsun diye çıkarılan bir kanun. Bununla ilgili elbette teşkilatın, partinin çalışmaları olacaktır."

TÜRKİYE GAZETECİLER BİRLİĞİ'NİN KURULMASI İÇİN GÜRLEK'TEN DESTEK TALEBİ

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Bakan Gürlek'e Türkiye Gazeteciler Birliğinin kurulması için önemli bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Türkiye Gazeteciler Birliği'nin yasayla kurulması için bir çalışma başlattık. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti gruplarının tamamıyla görüşeceğiz. Müsaade ederseniz size bir de dosya takdim edeceğiz bununla ilgili. ve bu yasa eğer çıkarsa gazeteciler arasında bu kadar bölünmüşlük, bu kadar dernek, cemiyet olmayacak. Türkiye yani Türkiye Barolar Birliği mantığında, Tabipler Birliği mantığında Türkiye Gazeteciler Birliği kurulduğu zaman tek çatı altında tüm medyayı bir araya getiririz ve bu bölünmüşlükten de kurtulmuş oluruz. Buradan sizden destek ricasında bulunuyorum" dedi.

"GÜNCEL İHTİYAÇLARA GÖRE BÖYLE BİR YASA ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Geçgel'in bu sözleri üzerine Akın Gürlek, "Biz destekçiyiz. Yani söylediğiniz çok güzel şeyler. Dediğiniz gibi bunların tek çatı altında mutlaka toplanması gerekiyor. Bu daha önce de düşünülmesi gerekiyordu ama düşünülmüyor herhalde. Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konuda sizin yaptığınız yasa çalışması varsa biz de bu yasanın gündeme getirilmesi ya da meclise mecliste gündeme alınması konusunda elimizden gelen her türlü desteği veririz. ya da yasanın yapımı konusunda teknik olarak destek istiyorsanız o konuda da mevzuat bizim birikimimiz güçlü. Tüm bakanlıkların mevzuatını biz yapıyoruz, kanun çalışmalarını biz yapıyoruz. Ama çok faydalı olur, hayırlı olur Başkanım" ifadesini kullandı.

"SOSYAL MEDYA YASASINI ÖNEMSİYORUZ"

Sosyal medya yasasının önemine dikkati çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Savcılarımız yazı yazıyor 'Bu sitenin internet sitesinin sorumlusu kimdir?' diye. Cevap alamıyoruz. Çünkü neden? Bir sorumlusu yok. Vergi kaydı yok. Bir genel yayın yönetmeni yok. Daha doğrusu bir şeyi yok, yani bir adresi yok, irtibat adresi yok, şubesi yok. Tamamen oradan bir hesap kurmuş. Bunların mutlaka kuralı olması lazım. Biz az önce başkanımıza da söz verdik. Bu konuda sizin kanun değişikliği ya da yeni bir kanun yapacaksınız herhalde. O konudaki çalışmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA