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Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, tünel içinde paniğe yol açtı. Tünel içerisini kaplayan yoğun duman nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

  • Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki 37 ACG 522 plakalı bir otomobilde çıkan yangın nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı.
  • Yangın sırasında tünel içinde oluşan yoğun dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.
  • Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; tünelde duman tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları başlatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Tünel içini kaplayan yoğun duman ve güvenlik riski nedeniyle otoyolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, tünel içerisinde ilerleyen Habip A. idaresindeki 37 ACG 522 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevlerin yükselmesiyle başladı. Sürücünün durumu fark edip bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

Yangın esnasında tünel içinde oluşan yoğun dumana maruz kalan 4 kişiye, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, tünel içinde duman tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları başlatıldı. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndürülmesi hedefleniyor. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Elektrikli aracin bataryasi patlamis

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Haber YorumlarıUntroll:

görüntüdeki araç megane2 elektrikli değil

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