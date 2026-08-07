Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Tünel içini kaplayan yoğun duman ve güvenlik riski nedeniyle otoyolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, tünel içerisinde ilerleyen Habip A. idaresindeki 37 ACG 522 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevlerin yükselmesiyle başladı. Sürücünün durumu fark edip bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın esnasında tünel içinde oluşan yoğun dumana maruz kalan 4 kişiye, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, tünel içinde duman tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları başlatıldı. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndürülmesi hedefleniyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA